07:26 • 6344 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 10817 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 11446 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 48092 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 53215 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 41664 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 55730 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31958 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20607 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16832 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

42 поезда задерживаются из-за обледенения контактной сети: некоторые более чем на 6 часов

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

Укрзализныця сообщает о задержке 42 поездов, из них 18 дальнего следования и 24 пригородных, из-за обледенения контактной сети. Наибольшие задержки касаются поездов Львов — Днепр и Перемышль — Харьков.

42 поезда задерживаются из-за обледенения контактной сети: некоторые более чем на 6 часов

42 поезда задерживаются из-за обледенения контактной сети, некоторые более чем на 6 часов, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел, железная дорога продолжает движение. Сейчас имеем задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате: задержано 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных

- сообщили в УЗ.

Как указано, наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

  • 79/80 Львов — Днепр (+6:42);
    • 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17);
      • 111/112 Львов — Изюм (+6:17);
        • 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07);
          • 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45);
            • 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45);
              • 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

                Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, – на uz-vezemo.

                "Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы", - говорится в сообщении.

                Прямо сейчас оперативники Укрзализныци, как отмечается, "разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию".

                Юлия Шрамко

