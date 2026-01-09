42 поезда задерживаются из-за обледенения контактной сети: некоторые более чем на 6 часов
Киев • УНН
Укрзализныця сообщает о задержке 42 поездов, из них 18 дальнего следования и 24 пригородных, из-за обледенения контактной сети. Наибольшие задержки касаются поездов Львов — Днепр и Перемышль — Харьков.
Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел, железная дорога продолжает движение. Сейчас имеем задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате: задержано 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных
Как указано, наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:
- 79/80 Львов — Днепр (+6:42);
- 63/64 Перемышль — Харьков (+6:17);
- 111/112 Львов — Изюм (+6:17);
- 5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07);
- 45/46 Харьков — Ужгород (+5:45);
- 61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45);
- 41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)
Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, – на uz-vezemo.
"Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы", - говорится в сообщении.
Прямо сейчас оперативники Укрзализныци, как отмечается, "разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию".
