42 поезда задерживаются из-за обледенения контактной сети, некоторые более чем на 6 часов, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел, железная дорога продолжает движение. Сейчас имеем задержки, обусловленные обледенением контактной сети. В результате: задержано 42 поезда - 18 дальнего следования и 24 пригородных - сообщили в УЗ.

Как указано, наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

79/80 Львов — Днепр (+6:42);

63/64 Перемышль — Харьков (+6:17);

111/112 Львов — Изюм (+6:17);

5/6 Ясиня — Запорожье (+6:07);

45/46 Харьков — Ужгород (+5:45);

61/62 Днепр — Ивано-Франковск (+5:45);

41/42 Днепр — Трускавец (+5:41)

Полный перечень поездов, прибытие которых задерживается, – на uz-vezemo.

"Отправление поезда 766 Одесса - Киев состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы", - говорится в сообщении.

Прямо сейчас оперативники Укрзализныци, как отмечается, "разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию".

