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Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для “Укрзализныци”: на что направят средства

Киев • УНН

 • 568 просмотра

Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для "Укрзализныци" на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию. Это поддержка стабильности железнодорожных перевозок.

Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для “Укрзализныци”: на что направят средства

Кабинет министров принял решение о выделении более 4,3 млрд гривен Министерству развития общин и территорий для "Укрзализныци", которые направят на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Имеем сегодня также в повестке дня решение о выделении "Укрзализныци" поддержки в размере 4,3 млрд гривен. Стабильность железнодорожных перевозок является важным элементом национальной безопасности и обороны страны. "Укрзализныця" выполняет бесплатные перевозки по заказу военного командования, осуществляет эвакуационные рейсы и рейсы с территории боевых действий. Сегодняшнее решение — это также поддержка пассажиров, для которых несмотря на рост всех расходов не меняются тарифы

- сказал Шмыгаль. 

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что Кабмин выделяет на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда госбюджета Министерству развития общин и территорий для "Укрзализныци" 4 млрд 349 млн гривен для оказания финансовой помощи для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, в частности осуществления перевозок с территорий, на которых ведутся боевые действия, и других социально значимых перевозок.

Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что подавляющая часть этих средств пойдет на выплату зарплат:

  • более 3 млрд гривен на выплату заработных плат;
    • 289 млн 831 тыс. гривен на топливо и смазочные материалы;
      • 902 млн 696 тыс. гривен на электроэнергию.

         Напомним

        Ремонтные работы на железнодорожном участке между Ясиней и Вороненко завершены раньше запланированных сроков. 

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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