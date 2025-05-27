Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для “Укрзализныци”: на что направят средства
Киев • УНН
Кабмин выделил более 4,3 млрд гривен для "Укрзализныци" на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию. Это поддержка стабильности железнодорожных перевозок.
Кабинет министров принял решение о выделении более 4,3 млрд гривен Министерству развития общин и территорий для "Укрзализныци", которые направят на выплату заработных плат, топливо и смазочные материалы, а также электроэнергию.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Имеем сегодня также в повестке дня решение о выделении "Укрзализныци" поддержки в размере 4,3 млрд гривен. Стабильность железнодорожных перевозок является важным элементом национальной безопасности и обороны страны. "Укрзализныця" выполняет бесплатные перевозки по заказу военного командования, осуществляет эвакуационные рейсы и рейсы с территории боевых действий. Сегодняшнее решение — это также поддержка пассажиров, для которых несмотря на рост всех расходов не меняются тарифы
Дополнение
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram сообщил, что Кабмин выделяет на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда госбюджета Министерству развития общин и территорий для "Укрзализныци" 4 млрд 349 млн гривен для оказания финансовой помощи для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения, в частности осуществления перевозок с территорий, на которых ведутся боевые действия, и других социально значимых перевозок.
Нардеп Алексей Гончаренко уточнил, что подавляющая часть этих средств пойдет на выплату зарплат:
- более 3 млрд гривен на выплату заработных плат;
- 289 млн 831 тыс. гривен на топливо и смазочные материалы;
- 902 млн 696 тыс. гривен на электроэнергию.
Напомним
Ремонтные работы на железнодорожном участке между Ясиней и Вороненко завершены раньше запланированных сроков.