"Укрзализныця" сообщила о назначении дополнительного маршрута в направлении Карпат

В "Укрзализныце" сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Видим высокий спрос на направление в Карпаты, поэтому назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев — Ясиня - говорится в сообщении.

Расписание курсирования нового поезда следующее:

из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 на следующий день;

из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.

Также в "Укрзализныце" сообщили, что поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту.

Это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно - отметили в «Укрзализныце».

Также железнодорожный перевозчик сообщил, что продажа билетов уже открыта и их стоит приобрести заранее.

Продажа билетов уже открыта — планируйте путешествие заранее! - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава.

Дополнение

Укрзализныця пригласила детей от 5 до 14 лет на бесплатные экскурсии 1 июня в Киеве (депо Дарница) и Львове (локомотиворемонтный завод). Обязательная регистрация.