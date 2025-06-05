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"Укрзализныця" сообщила о назначении дополнительного маршрута в направлении Карпат

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №203/204 Киев — Ясиня, который будет курсировать 23, 25 июня из Киева и 24, 26 июня из Ясини. Билеты уже в продаже.

"Укрзализныця" сообщила о назначении дополнительного маршрута в направлении Карпат

В "Укрзализныце" сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

Видим высокий спрос на направление в Карпаты, поэтому назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев — Ясиня

- говорится в сообщении.

Расписание курсирования нового поезда следующее:

  • из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00, прибытие на станцию Ясиня в 14:17 на следующий день;
    • из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05, прибытие в Киев в 09:18.

      Также в "Укрзализныце" сообщили, что поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту.

      Это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно

      - отметили в «Укрзализныце».

      Также железнодорожный перевозчик сообщил, что продажа билетов уже открыта и их стоит приобрести заранее.

      Продажа билетов уже открыта — планируйте путешествие заранее!

      - говорится в сообщении.

      В "Укрзализныце" добавили, что железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава.

      Дополнение

      Укрзализныця пригласила детей от 5 до 14 лет на бесплатные экскурсии 1 июня в Киеве (депо Дарница) и Львове (локомотиворемонтный завод). Обязательная регистрация.

      Павел Зинченко

      Павел Зинченко

      ОбществоПроисшествия
      Ивано-Франковск
      Львов
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