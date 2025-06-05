"Укрзализныця" сообщила о назначении дополнительного маршрута в направлении Карпат
Киев • УНН
Укрзализныця назначила дополнительный поезд №203/204 Киев — Ясиня, который будет курсировать 23, 25 июня из Киева и 24, 26 июня из Ясини. Билеты уже в продаже.
В "Укрзализныце" сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Видим высокий спрос на направление в Карпаты, поэтому назначили курсирование дополнительного поезда №203/204 Киев — Ясиня
Расписание курсирования нового поезда следующее:
- из Киева 23 и 25 июня отправление в 23:00,
прибытие на станцию Ясиня в 14:17 на следующий день;
- из Ясини 24 и 26 июня отправление в 18:05,
прибытие в Киев в 09:18.
Также в "Укрзализныце" сообщили, что поезд будет курсировать через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту.
Это идеальная возможность добраться до гор быстро и комфортно
Также железнодорожный перевозчик сообщил, что продажа билетов уже открыта и их стоит приобрести заранее.
Продажа билетов уже открыта — планируйте путешествие заранее!
В "Укрзализныце" добавили, что железнодорожники продолжают прорабатывать возможности назначения дополнительных поездов на остродефицитные направления с учетом имеющегося подвижного состава.
Дополнение
Укрзализныця пригласила детей от 5 до 14 лет на бесплатные экскурсии 1 июня в Киеве (депо Дарница) и Львове (локомотиворемонтный завод). Обязательная регистрация.