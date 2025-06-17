Укрзалізниця запустила регіональний експрес Житомир - Київ - Житомир

Починаючи з 27 червня Укрзалізниця запускає регіональний експрес №856/855, який сполучатиме Київщину та Житомирщину. Тривалість поїздки становитиме трохи більше двох годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.

Як запевнив перевізник, виток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком - без заторів, з можливістю підзарядити смартфон у дорозі, з якісними вбиральнями та достатнім місцем для багажу.

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні.

З 27 червня №855 Київ - Житомир:

з 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

Від 1 серпня №856 Житомир - Київ відправлення з початкової о 06:18, відправлення з Фастова о 07:49, прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37).

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В Укрзалізниці нагадали, що зараз також курсують щоденні приміські поїзди:

А ще - зручно пересісти: по прибуттю до Фастова мешканці Житомира можуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.