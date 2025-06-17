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Укрзалізниця запустила регіональний експрес Житомир - Київ - Житомир

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Укрзалізниця запускає з 27 червня новий регіональний експрес №856/855 між Києвом та Житомиром. Час у дорозі трохи більше двох годин, сучасний електропоїзд, квитки вже доступні.

Укрзалізниця запустила регіональний експрес Житомир - Київ - Житомир

Починаючи з 27 червня Укрзалізниця запускає регіональний експрес №856/855, який сполучатиме Київщину та Житомирщину. Тривалість поїздки становитиме трохи більше двох годин. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю у Telegram.

Деталі

Як запевнив перевізник, виток на залізничний експрес вийде майже в 2,5 рази дешевшим за маршрутку. Зупинятиметься поїзд тільки у Фастові.

До Житомира зі столиці можна буде доїхати за гарантовані 2 години з лишком - без заторів, з можливістю підзарядити смартфон у дорозі, з якісними вбиральнями та достатнім місцем для багажу.

- йдеться у повідомленні.

Електропоїзд курсуватиме щодня у будні.

З 27 червня №855 Київ - Житомир:

  • відправлення з початкової о 17:48;
    • відправлення з Фастова о 18:30;
      • прибуття на кінцеву о 19:58.

        з 30 червня №856 Житомир - Київ (з урахуванням ремонтних робіт на ділянці):

        • відправлення з початкової о 06:18;
          • відправлення з Фастова о 07:49;
            • прибуття на кінцеву о 08:44.

              Від 1 серпня №856 Житомир - Київ відправлення з початкової о 06:18, відправлення з Фастова о 07:49, прискорення та прибуття на кінцеву о 08:37).

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              В Укрзалізниці нагадали, що зараз також курсують щоденні приміські поїзди:

              • №7034 Житомир - Київ, відправлення о 07:48 та прибуття об 11:35;
                • №7037 Київ - Житомир відправлення о 15:29 та прибуття о 18:53.

                  А ще - зручно пересісти: по прибуттю до Фастова мешканці Житомира можуть продовжити подорож приміськими поїздами у напрямку Білої Церкви та Миронівки, а у Києві здійснити пересадку на міжнародні поїзди до Будапешта та Перемишля.

                  - розповіли у  пресслужбі Укрзалізниці.

                  На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд з місцями для сидіння 3-го класу — комфортний, світлий і просторий.

                  Електропоїзд має:

                  • інклюзивний салон із місцями для людей з інвалідністю;
                    • місця для велосипедів;
                      • сповивальні столики;
                        • таблички шрифтом Брайля;
                          • можливість зарядитигаджети.

                            Продаж квитків стартує за 10 діб. Придбати їх можна у застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

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                            Лілія Набока

                            Лілія Набока

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                            Gas TTF
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