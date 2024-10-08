У Кривому Розі знайдено мертвим ексгендиректора ЦГЗК - ЗМІ
Київ • УНН
У Кривому Розі виявлено тіло Дмитра Шевчика, колишнього гендиректора ЦГЗК та кандидата на посаду міського голови. Шевчика знайшли мертвим 8 жовтня.
У Кривому Розі Дніпропетровської області знайшли мертвим ексгендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату та колишнього кандидата на посаду міського голови Дмитра Шевчика. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Суспільне".
Як повідомляється, Шевчика знайшли мертвим 8 жовтня. Інформацію про це "Суспільному" підтвердили власні джерела в поліції.
Доповнення
Шевчик народився 13 липня 1977 року. У 1999 році закінчив Київський національний економічний університет, спеціальність маркетинг, кваліфікація – економіст. У 2015 році - Національну академію державного управління при Президентові України, за спеціальністю державне управління, кваліфікація – магістр державного управління. Також у 2003 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність міжнародне право, магістр міжнародного права.
У 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Опозиційний блок". Був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
На місцевих виборах 2020 року кандидувався на посаду міського голови Кривого Рогу від партії "Слуга народу". За результатами голосування у першому турі посів друге місце, набрав 25,94% голосів та вийшов до другого туру. Його конкурентом був чинний міський голова Юрій Вілкул, який набрав 44,96% голосів у першому турі, однак зняв свою кандидатуру за станом здоров'я та на користь представника від ОПЗЖ Костянтина Павлова.
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