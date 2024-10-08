В Кривом Роге найден мертвым экс-гендиректор ЦГОКа - СМИ
Киев • УНН
В Кривом Роге обнаружено тело Дмитрия Шевчика, бывшего гендиректора ЦГОКа и кандидата на должность городского головы. Шевчика нашли мертвым 8 октября.
В Кривом Роге Днепропетровской области нашли мертвым экс-гендиректора Центрального горно-обогатительного комбината и бывшего кандидата на должность городского головы Дмитрия Шевчика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Суспільне».
Как сообщается, Шевчика нашли мертвым 8 октября. Информацию об этом «Суспільному» подтвердили собственные источники в полиции.
Дополнение
Шевчик родился 13 июля 1977 года. В 1999 году окончил Киевский национальный экономический университет, специальность маркетинг, квалификация - экономист. В 2015 году - Национальную академию государственного управления при Президенте Украины, по специальности государственное управление, квалификация - магистр государственного управления. Также в 2003 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, специальность международное право, магистр международного права.
В 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии «Оппозиционный блок». Был членом постоянной комиссии областного совета по вопросам предпринимательства, перерабатывающей промышленности, торгового и бытового обслуживания.
На местных выборах 2020 года баллотировался на должность городского головы Кривого Рога от партии «Слуга народа». По результатам голосования в первом туре занял второе место, набрал 25,94% голосов и вышел во второй тур. Его конкурентом был действующий городской голова Юрий Вилкул, который набрал 44,96% голосов в первом туре, однако снял свою кандидатуру по состоянию здоровья и в пользу представителя от ОПЗЖ Константина Павлова.
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