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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Днепропетровщине разоблачена схема фиктивных услуг, которая привела к многомиллионным убыткам бюджета

На Днепропетровщине разоблачена схема фиктивных услуг, которая привела к многомиллионным убыткам бюджета

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:58  •  2857 просмотра

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Правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств на фиктивных рекламных услугах для Днепровского горсовета. Девять участников преступной организации задержаны, сумма ущерба превышает 34 млн грн.

Разоблачено присвоение дрежкоштив на основе схемы фиктивных рекламных и маркетинговых услуг для Днепровского горсовета.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

В Днепропетровской области разоблачена схема хищения бюджетных средств. Речь идет о предоставлении фиктивных рекламных и маркетинговых услуг для Днепровского горсовета.

Согласно информации Офиса Генерального прокурора известно о следующем:

Предприниматель, фирма которого ранее предоставляла рекламные услуги коммунальным предприятиям города Днепр, пролоббировал победу подконтрольных физических лиц-предпринимателей в тендерах на закупку рекламных и маркетинговых услуг для Днепровского горсовета.

В реальной жизни владельцы указанных предприятий работают мастерами маникюра, разнорабочими на стройке, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами.

То есть их работа не имеет никакого отношения к предоставлению профессиональных ЅММ-услуг.

Но именно с ними профильное КП Днепровского горсовета заключило договоры по предоставлению рекламных и маркетинговых услуг, в частности освещение деятельности городского совета, исполнительных органов через медиа, соцсети и мессенджеры.

Сумма установленных убытков бюджета по такой схеме достигает более 34 млн грн. По материалам дела, средства присвоили трое владельцев местных рекламных агентств, которые действовали в сотрудничестве с должностными лицами горсовета.  

- информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Сейчас девять участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК. Один из исполнителей с 2023 года скрывается за границей.

В ходе обысков по месту жительства и работы фигурантов изъяты мобильные телефоны с перепиской о преступной деятельности, банковские карты, которые использовались для обналичивания средств, оригиналы финансово-хозяйственной документации и другие доказательства совершения уголовных преступлений.

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Напомним,

УНН передавал, что правоохранители заявили об обыске в строительной компании, которая осуществляет ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету на более миллиарда гривен.

На Харьковщине мошенники рассылают фейковые письма от имени главы ОГА15 августа 2024, 19:34 • 23262 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
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