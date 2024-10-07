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Проводили ремонти на держоб'єктах: Нацполіція провела обушки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі

Проводили ремонти на держоб'єктах: Нацполіція провела обушки в будкомпанії, яку підозрюють у мільярдних збитках державі

Київ • УНН

 • 42936 перегляди

Правоохоронці провели обшук у будівельній компанії, що працює на державних об'єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень через порушення тендерних процедур.

В понеділок, 7 жовтня, правоохоронці заявили про обшук в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. 

Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України

- заявили в Нацполіції. 

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб’єкта господарювання шляхом "штучної" націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.

Зазначається, що невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.

У Нацполіції наголошують, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.

Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на державних інфраструктурних об’єктах триває в рамках провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах)

- підсумували в Нацполіції. 

Нагадаємо

Влітку правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на потребах оборони. 28 осіб підозрюються у причетності до злочинів, загальна сума збитків становить понад 1,5 млрд грн.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаКримінал та НП
ukrainaУкраїна

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