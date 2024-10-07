Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обушки в стройкомпании, которую подозревают в миллиардных убытках государству
Киев • УНН
Правоохранители провели обыск в строительной компании, работающей на государственных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету на более чем миллиард гривен из-за нарушения тендерных процедур.
В понедельник, 7 октября, правоохранители заявили об обыске в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету на более миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины провели неотложные обыски в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах.
Компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины
Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия путем «искусственной» наценки в цепи поставки товарно-материальных ценностей неправомерно увеличили стоимость товаров, внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ, чем нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах - на сумму более миллиарда гривен.
Отмечается, что неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены в связи с получением оперативной информации о том, что документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены.
В Нацполиции отмечают, что деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме.
Расследование других фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении ремонтных и строительных работ на государственных инфраструктурных объектах продолжается в рамках производства, начатого по ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в особо крупных размерах)
Напомним,
Летом правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на нужды обороны. 28 человек подозреваются в причастности к преступлениям, общая сумма ущерба составляет более 1,5 млрд грн.