Проводили ремонты на гособъектах: Нацполиция провела обушки в стройкомпании, которую подозревают в миллиардных убытках государству

В понедельник, 7 октября, правоохранители заявили об обыске в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах. Предприятие подозревают в нанесении ущерба бюджету на более миллиарда гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Следователи Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины провели неотложные обыски в строительной компании, осуществляющей ремонтные и строительные работы на государственных инфраструктурных объектах.

Компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины - заявили в Нацполиции.

Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица предприятия путем «искусственной» наценки в цепи поставки товарно-материальных ценностей неправомерно увеличили стоимость товаров, внесли недостоверные сведения в акты выполненных работ, чем нанесли ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах - на сумму более миллиарда гривен.

Отмечается, что неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены в связи с получением оперативной информации о том, что документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены.

В Нацполиции отмечают, что деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме.

Расследование других фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении ремонтных и строительных работ на государственных инфраструктурных объектах продолжается в рамках производства, начатого по ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины (Легализация имущества, полученного преступным путем организованной группой в особо крупных размерах) - подытожили в Нацполиции.

Напомним,

Летом правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на нужды обороны. 28 человек подозреваются в причастности к преступлениям, общая сумма ущерба составляет более 1,5 млрд грн.