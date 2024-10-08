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На Дніпропетровщині викрито схему фіктивних послуг, що призвела до багатомільйонних збиткiв бюджету

На Дніпропетровщині викрито схему фіктивних послуг, що призвела до багатомільйонних збиткiв бюджету

Київ • УНН

 • 10083 перегляди

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів на фіктивних рекламних послугах для Дніпровської міськради. Дев'ять учасників злочинної організації затримано, сума збитків перевищує 34 млн грн.

Викрито привласнення дрежкоштів на основі схеми фіктивних рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міськради.

Пише УНН із посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Деталі

У Дніпропетровській області викрито схему розкрадання бюджетних коштiв. Йдеться про надання фіктивних рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міськради.

Відповідно до інформації Офісу Генерального прокурора відомо про наступне:

Підприємець, фiрма якого ранiше надавала рекламнi послуги комунальним підприємствам мiста Дніпро, пролобiював перемогу пiдконтрольних фiзичних осiб-підприємців у тендерах на закупiвлю рекламних та маркетингових послуг для Дніпровської міськради.

В реальному житті власники зазначених підприємств працюють майстрами манікюру, рiзноробочими на будiвництвi, водiями таксi, бухгалтерами, продавцями електроприладiв та iншими фахівцями.

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Тобто їх робота не має жодного вiдношення до надання професiйних SММ-послуг.

Але саме з ними профільне КП Дніпровської міськради уклало договори з надання рекламних та маркетингових послуг, зокрема висвітлення дiяльностi міської ради, виконавчих органiв через медіа, соцмережі та месенджери.

Сума встановлених збиткiв бюджету за такою схемою сягає понад 34 млн грн. За матерiалами справи, кошти привласнили троє власникiв мiсцевих рекламних агенцiй, якi дiяли у спiвпрацi з посадовцями мiськради.  

– інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Наразі дев'ятьох учасникiв злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК. Один з виконавцiв з 2023 року переховується за кордоном.

В ходi обшукiв за мiсцями проживання й роботи фiгурантiв вилучено мобiльнi телефони з листуванням щодо злочинної діяльності, банкiвськi картки, якi використовувались для обготiвкування коштiв, оригiнали фiнансово-господарської документацiї та iншi докази вчинення кримінальних правопорушень.

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Нагадаємо

УНН передавав, що правоохоронці заявили про обшук в будівельній компанії, яка здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень.

На Харківщині шахраї розсилають фейкові листи від імені голови ОВА15.08.24, 22:34 • 23639 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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