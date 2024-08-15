На Харьковщине мошенники рассылают фейковые письма от имени главы ОГА
Киев • УНН
Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени Олега Синегубова, прося финансовую помощь для защитников. ОВА призывает быть бдительными и проверять информацию, чтобы не попасть на манипуляции злоумышленников.
На Харьковщине мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова. Об этом сообщает Харьковская ОВА, пишет УНН.
Мошенники рассылают письма от имени Олега Синегубова, обращаются о финансовой помощи для украинских защитников. Это попытки злоумышленников манипулировать темой поддержки наших воинов,
Детали
Отмечается, что в последнее время мошенники начали использовать поддельные электронные почты, фейковые номера телефонов и другие средства обмана.
Будьте предельно внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников. Если вам прислали сообщение подобного содержания - немедленно обращайтесь в милицию,
Напомним
Глава Днепропетровской ОВА предупредил о мошеннических письмах, призывающих бизнес помочь ВСУ. Злоумышленники используют имя ОВА и ссылаются на законодательство для убедительности.