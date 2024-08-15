На Харьковщине мошенники рассылают фейковые письма от имени главы ОГА

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн 7 часов назад • 23757 просмотра

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве 7 часов назад • 24620 просмотра

Метро на Виноградарь: подписано соглашение для продолжения строительства 8 часов назад • 40980 просмотра

В Киеве во время пожара в многоэтажном доме погиб человек: что известно 12 часов назад • 34248 просмотра