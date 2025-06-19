39 мільйонів гривень на розвиток громад: БФ "МХП-Громаді" оголосив переможців конкурсу "Час діяти, Україно!"

Цьогоріч Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримає 105 проєктів на загальну суму майже 39 млн грн.

Гранти спрямують на вирішення актуальних соціальних проблем у громадах, зокрема підтримку ветеранів, розвиток освіти й медицини, покращення інфраструктури, збереження культурної спадщини, зміцнення енергетичної незалежності.

Цього року фінансування у межах конкурсу "Час діяти, Україно!" отримають 105 соціально важливих проєктів, відібраних серед понад 760 заявок. З нагоди 10‑річчя наш Фонд вирішив розширити концепцію конкурсу та надати громадам змогу залучити до мільйона гривень на інноваційні та важливі проєкти.

"Вже 10 років ми допомагаємо громадам ставати такими, де хочеться жити. Цьогоріч ми оновили умови конкурсу соціальних ініціатив, щоб дати учасникам ще більше можливостей залучити кошти на стратегічні проєкти. У фокусі — реабілітація ветеранів, розвиток освіти, медицини, інфраструктури, енергетична безпека та збереження культурної спадщини", — зазначив Олександр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

"Час діяти, Україно!" — це не просто гранти, це — платформа для реальних змін. Цього року учасники отримають до 500 тис. грн грантового фінансування, а за умов обов'язкового співфінансування — бюджет проєктів складе більше 1 млн грн. Але найголовніше — це не бюджети. А віра в те, що громади можуть бути рушієм сталого розвитку. Ми бачимо, як з кожним роком зростає якість і сміливість ідей. Це приклади відповідального лідерства, які надихають країну покращувати соціальні сервіси для жителів громад", — зазначив Володимир Панченко, керівник національних проєктів БФ "МХП – Громаді".

Загальний бюджет проєктів-переможців цього року становить майже 39 млн грн. Із них 15 млн грн надає Благодійний фонд "МХП-Громаді", а ще 23,9 млн грн — це співфінансування з боку громад, бізнесу та інших партнерів.

Розподіл переможців за лотами:

• Лот 1 "Партнерство заради сталого розвитку" — 72 проєкти (до 100 тис. грн)

• Лот 2 "Спроможна громада" — 13 проєктів (до 500 тис. грн)

• Лот 3 "Час діяти, Канівщино!" — 10 проєктів (до 100 тис. грн)

• Лот 4 "Час діяти, Миронівщино!" — 10 проєктів (до 100 тис. грн)

Цього року до оцінки конкурсних заявок "Час діяти, Україно!" долучилися досвідчені експерти з різних галузей — освіти, культури, ветеранської підтримки, громадського сектору та соціального підприємництва. Серед них: Артем Костюченко (Українська освітня платформа), Маріанна Єлейко (Фонд родини Богдана Гаврилишина), Олександра Гліжинська (Інститут Республіка), Дарина Требух (ГО "Редюїт", рух "Українська Валькірія"), Наталія Кривда (КНУ ім. Т. Шевченка, Український культурний фонд), Альона Данілова (Фонд громад "Подільська громада"), Тетяна Волочай (БФ "МХП-Громаді"), Марія Мевша (Центр взаємодії з військовими та ветеранами МХП) та Василь Мікула (Caritas Ukraine, ТзОВ "TEC3"). Усі проєкти-переможці розпочнуть реалізацію восени 2025 року. Повний перелік переможців опублікований на сайті конкурсу "Час діяти, Україно!".

Інформація про конкурс

Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться десятий рік поспіль та реалізовується Благодійним фондом "МХП-Громаді", місія якого робити громади такими, щоб там хотілося жити. За 10 років у межах конкурсу Фонд підтримав 552 проєкти, інвестувавши понад 42 млн грн. Завдяки цьому понад 3,2 млн українців відчули реальні зміни у своїх громадах.