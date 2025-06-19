39 мільйонів гривень на розвиток громад: БФ "МХП-Громаді" оголосив переможців конкурсу "Час діяти, Україно!"

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
Ексклюзив
07:33 • 14015 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
05:33 • 84031 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 123997 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 73520 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 119095 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 94850 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 93064 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
18 червня, 14:21 • 74704 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
18 червня, 13:14 • 144545 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 56276 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
48%
748мм
Популярнi новини
Українська система радіоелектронної боротьби Lima глушить бомби рф краще, ніж західні аналоги19 червня, 00:46 • 27107 перегляди
Сенат США відклав санкції проти росії щонайменше до липня19 червня, 02:52 • 57501 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 65001 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів08:27 • 7596 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 24769 перегляди
Публікації
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 25239 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви06:36 • 65493 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні05:33 • 84031 перегляди
Чому питання прокурорських зарплат на часі18 червня, 15:11 • 104746 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 18 червня, 13:36 • 148954 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Железняк Ярослав Іванович
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 145320 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 224716 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 197246 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 205277 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 261398 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger
Spotify
Дія (сервіс)

39 мільйонів гривень на розвиток громад: БФ "МХП-Громаді" оголосив переможців конкурсу "Час діяти, Україно!"

Київ • УНН

 • 410 перегляди

VR-реабілітація для військових, STEM-освіта у школах та фестивалі автентичної їжі — серед переможців ювілейного конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!"

39 мільйонів гривень на розвиток громад: БФ "МХП-Громаді" оголосив переможців конкурсу "Час діяти, Україно!"

Цьогоріч Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримає 105 проєктів на загальну суму майже 39 млн грн.

Гранти спрямують на вирішення актуальних соціальних проблем у громадах, зокрема підтримку ветеранів, розвиток освіти й медицини, покращення інфраструктури, збереження культурної спадщини, зміцнення енергетичної незалежності.

Цього року фінансування у межах конкурсу "Час діяти, Україно!"  отримають 105 соціально важливих проєктів, відібраних серед понад 760 заявок. З нагоди 10‑річчя наш Фонд вирішив розширити концепцію конкурсу та надати громадам змогу залучити до мільйона гривень на інноваційні та важливі проєкти. 

"Вже 10 років ми допомагаємо громадам ставати такими, де хочеться жити. Цьогоріч ми оновили умови конкурсу соціальних ініціатив, щоб дати учасникам ще більше можливостей залучити кошти на стратегічні проєкти. У фокусі — реабілітація ветеранів, розвиток освіти, медицини, інфраструктури, енергетична безпека та збереження культурної спадщини", — зазначив Олександр Пахолюк, директор  БФ "МХП-Громаді".

"Час діяти, Україно!" — це не просто гранти, це — платформа для реальних змін. Цього року учасники отримають до 500 тис. грн грантового фінансування, а за умов обов'язкового співфінансування — бюджет проєктів складе більше 1 млн грн. Але найголовніше — це не бюджети. А віра в те, що громади можуть бути рушієм сталого розвитку. Ми бачимо, як з кожним роком зростає якість і сміливість ідей. Це приклади відповідального лідерства, які надихають країну покращувати соціальні сервіси для жителів громад", — зазначив Володимир Панченко, керівник національних проєктів БФ "МХП – Громаді".

Загальний бюджет проєктів-переможців цього року становить майже 39 млн грн. Із них 15 млн грн надає Благодійний фонд "МХП-Громаді", а ще 23,9 млн грн — це співфінансування з боку громад, бізнесу та інших партнерів.

Розподіл переможців за лотами:

• Лот 1 "Партнерство заради сталого розвитку" — 72 проєкти (до 100 тис. грн)

• Лот 2 "Спроможна громада" — 13 проєктів (до 500 тис. грн)

• Лот 3 "Час діяти, Канівщино!" — 10 проєктів (до 100 тис. грн)

• Лот 4 "Час діяти, Миронівщино!" — 10 проєктів (до 100 тис. грн)

Цього року до оцінки конкурсних заявок "Час діяти, Україно!" долучилися досвідчені експерти з різних галузей — освіти, культури, ветеранської підтримки, громадського сектору та соціального підприємництва. Серед них: Артем Костюченко (Українська освітня платформа), Маріанна Єлейко (Фонд родини Богдана Гаврилишина), Олександра Гліжинська (Інститут Республіка), Дарина Требух (ГО "Редюїт", рух "Українська Валькірія"), Наталія Кривда (КНУ ім. Т. Шевченка, Український культурний фонд), Альона Данілова (Фонд громад "Подільська громада"), Тетяна Волочай (БФ "МХП-Громаді"), Марія Мевша (Центр взаємодії з військовими та ветеранами МХП) та Василь Мікула (Caritas Ukraine, ТзОВ "TEC3"). Усі проєкти-переможці розпочнуть реалізацію восени 2025 року. Повний перелік переможців опублікований на сайті конкурсу "Час діяти, Україно!". 

Інформація про конкурс

Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" проводиться десятий рік поспіль та реалізовується Благодійним фондом "МХП-Громаді", місія якого робити громади такими, щоб там хотілося жити. За 10 років у межах конкурсу Фонд підтримав 552 проєкти, інвестувавши понад 42 млн грн. Завдяки цьому понад 3,2 млн українців відчули реальні зміни у своїх громадах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9