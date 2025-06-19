39 миллионов гривен на развитие общин: БФ "МХП-Громаді" объявил победителей конкурса "Час діяти, Україно!"

В этом году Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержит 105 проектов на общую сумму почти 39 млн грн.

Гранты направят на решение актуальных социальных проблем в общинах, в частности поддержку ветеранов, развитие образования и медицины, улучшение инфраструктуры, сохранение культурного наследия, укрепление энергетической независимости.

В этом году финансирование в рамках конкурса "Час діяти, Україно!" получат 105 социально важных проектов, отобранных среди более чем 760 заявок. По случаю 10-летия наш Фонд решил расширить концепцию конкурса и предоставить общинам возможность привлечь до миллиона гривен на инновационные и важные проекты.

"Уже 10 лет мы помогаем общинам становиться такими, где хочется жить. В этом году мы обновили условия конкурса социальных инициатив, чтобы дать участникам еще больше возможностей привлечь средства на стратегические проекты. В фокусе — реабилитация ветеранов, развитие образования, медицины, инфраструктуры, энергетическая безопасность и сохранение культурного наследия", — отметил Александр Пахолюк, директор БФ "МХП-Громаді".

"Час діяти, Україно!" — это не просто гранты, это — платформа для реальных изменений. В этом году участники получат до 500 тыс. грн грантового финансирования, а при условиях обязательного софинансирования — бюджет проектов составит более 1 млн грн. Но самое главное — это не бюджеты. А вера в то, что общины могут быть движущей силой устойчивого развития. Мы видим, как с каждым годом растет качество и смелость идей. Это примеры ответственного лидерства, которые вдохновляют страну улучшать социальные сервисы для жителей общин", — отметил Владимир Панченко, руководитель национальных проектов БФ "МХП – Громаді".

Общий бюджет проектов-победителей в этом году составляет почти 39 млн грн. Из них 15 млн грн предоставляет Благотворительный фонд "МХП-Громаді", а еще 23,9 млн грн — это софинансирование со стороны общин, бизнеса и других партнеров.

Распределение победителей по лотам:

• Лот 1 "Партнерство заради сталого розвитку" — 72 проекта (до 100 тыс. грн)

• Лот 2 "Спроможна громада" — 13 проектов (до 500 тыс. грн)

• Лот 3 "Час діяти, Канівщино" — 10 проектов (до 100 тыс. грн)

• Лот 4 "Час діяти, Миронівщино!!" — 10 проектов (до 100 тыс. грн)

В этом году к оценке конкурсных заявок "Час діяти, Україно!" присоединились опытные эксперты из разных отраслей — образования, культуры, ветеранской поддержки, общественного сектора и социального предпринимательства. Среди них: Артем Костюченко (Украинская образовательная платформа), Марианна Елейко (Фонд семьи Богдана Гаврилишина), Александра Глижинская (Институт Республика), Дарья Требух (ГО "Редюит", движение "Украинская Валькирия"), Наталья Кривда (КНУ им. Т. Шевченко, Украинский культурный фонд), Алена Данилова (Фонд общин "Подольская община"), Татьяна Волочай (БФ "МХП-Громаді"), Мария Мевша (Центр взаимодействия с военными и ветеранами МХП) и Василий Микула (Caritas Ukraine, ООО "TEC3"). Все проекты-победители начнут реализацию осенью 2025 года. Полный перечень победителей опубликован на сайте конкурса "Час діяти, Україно!"

Информация о конкурсе

Всеукраинский конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" проводится десятый год подряд и реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді", миссия которого делать общины такими, чтобы там хотелось жить. За 10 лет в рамках конкурса Фонд поддержал 552 проекта, инвестировав более 42 млн грн. Благодаря этому более 3,2 млн украинцев почувствовали реальные изменения в своих общинах.