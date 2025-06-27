Зеленський призначив Водяннікова суддею Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Водяннікова суддею Конституційного Суду України, передає УНН.

Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного Суду України - йдеться в указі №438/2025.

Довідка

Олександр Водянніков народився 15 січня 1978 р. у Кременчуці Полтавської обл.

У 2000 р. закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка за спеціальністю "міжнародне право", кваліфікація — магістр.

У 2002 р. закінчив Центральноєвропейський університет у Будапешті й отримав ступінь LL.M. (Legum Magister) у порівняльному конституційному праві.

Працював начальником відділу європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції та юридичним консультантом проекту Світового банку "Розширення доступу до ринків фінансових послуг".

Був консультантом Конституційної Комісії та членом Ради з питань судової реформи, а також керівником відділу верховенства права Координатора проектів ОБСЄ в Україні.