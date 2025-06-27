Зеленский назначил Водянникова судьей Конституционного суда
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Водянникова судьей Конституционного Суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Водянникова судьей Конституционного Суда Украины, передает УНН.
Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного Суда Украины
Справка
Александр Водянников родился 15 января 1978 г. в Кременчуге Полтавской обл.
В 2000 г. закончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "международное право", квалификация — магистр.
В 2002 г. закончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил степень LL.M. (Legum Magister) в сравнительном конституционном праве.
Работал начальником отдела европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг".
Был консультантом Конституционной Комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы, а также руководителем отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.