Зеленский назначил Водянникова судьей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Водянникова судьей Конституционного Суда Украины, передает УНН.

Назначить Водянникова Александра Юрьевича судьей Конституционного Суда Украины - говорится в указе №438/2025.

Справка

Александр Водянников родился 15 января 1978 г. в Кременчуге Полтавской обл.

В 2000 г. закончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко по специальности "международное право", квалификация — магистр.

В 2002 г. закончил Центральноевропейский университет в Будапеште и получил степень LL.M. (Legum Magister) в сравнительном конституционном праве.

Работал начальником отдела европейского и сравнительного права при Министерстве юстиции и юридическим консультантом проекта Всемирного банка "Расширение доступа к рынкам финансовых услуг".

Был консультантом Конституционной Комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы, а также руководителем отдела верховенства права Координатора проектов ОБСЕ в Украине.