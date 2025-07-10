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Екссекретар Київради Бондаренко отримав підозру за махінації із зарплатою

Київ • УНН

 • 111 перегляди

Колишньому заступнику Київського міського голови та секретарю Київради Володимиру Бондаренку повідомлено про підозру.

Екссекретар Київради Бондаренко отримав підозру за махінації із зарплатою

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора. 

За даними УНН йдеться про Володимира Бондаренка, який працював секретарем Київради IX скликання та був колишнім радником і заступником Київського міського голови. 

Київська міська прокуратура спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України

- йдеться у повідомленні ОГП. 

За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату - чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн.

Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних Cил України отримував відповідне грошове забезпечення, як військовослужбовець. Водночас, він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату

- йдеться у повідомленні. 

Крім цього, за даними прокуратури, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у мійськраді.

Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував.

- вказали в прокуратурі. 

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді.  

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється слідчими ДБР у місті Києві.

Довідково

Бондаренко із 2020 по 2025 роки працював заступником міського голови Києва – секретарем Київської міської ради, а також був депутатом Київської міської ради 9 скликання.

У квітні цього року Бондаренко подав заяву про дострокове припинення повноважень секретаря Київради, яке підтримала Київрада. До цього Бондаренка намагались відправити у відставку таємним голосуванням через фігурування у земельній справі Комарницького.

У травні 2017 року журналісти "Схем" опублікували розслідування, у якому йшлося про те, що Бондаренко має підробний диплом бакалавра Львівського університету ім. Франка і на підставі цього отримав ступінь спеціаліста в КНУ ім. Шевченка.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
Київська міська рада
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Збройні сили України
Київ
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