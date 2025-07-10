Экс-секретарь Киевсовета Бондаренко получил подозрение за махинации с зарплатой

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему секретарю Киевсовета – экс-советнику и заместителю Киевского городского головы. Его подозревают в безосновательном начислении зарплаты сотруднику аппарата горсовета и содействии уклонению от военной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По данным УНН, речь идет о Владимире Бондаренко, который работал секретарем Киевсовета IX созыва и был бывшим советником и заместителем Киевского городского головы.

Киевская городская прокуратура совместно с ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю городского головы – секретарю Киевского городского совета, депутату Киевского городского совета IX созыва в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, должностное лицо в 2022-2023 годах безосновательно начисляло и выплатило сотруднику аппарата Киевского горсовета заработную плату - чем причинило ущерб Киевсовету на сумму почти 700 тыс. грн.

Работник аппарата, которому были выплачены средства, вступив в ряды Вооруженных Сил Украины, получал соответствующее денежное обеспечение как военнослужащий. В то же время, он продолжал с июля 2022 года по март 2023 года безосновательно получать заработную плату - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным прокуратуры, подозреваемый чиновник направил письмо в Киевскую городскую военно-гражданскую администрацию с ходатайством откомандировать мобилизованного работника для работы в горсовете.

Таким образом, мобилизованный работник фактически уклонился от прохождения военной службы, в воинскую часть не прибыл, никаких задач по обороне Украины не выполнял. - указали в прокуратуре.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении него сейчас находится на рассмотрении в суде.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры осуществляется следователями ГБР в городе Киеве.

Справочно

Бондаренко с 2020 по 2025 годы работал заместителем городского головы Киева – секретарем Киевского городского совета, а также депутатом Киевского городского совета 9 созыва.

В апреле этого года Бондаренко подал заявление о досрочном прекращении полномочий секретаря Киевсовета, которое поддержал Киевсовет. До этого Бондаренко пытались отправить в отставку тайным голосованием из-за фигурирования в земельном деле Комарницкого.

В мае 2017 года журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором говорилось о том, что Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского университета им. Франко и на основании этого получил степень специалиста в КНУ им. Шевченко.

В 2025 году журналисты "Bihus.info" выяснили, что Бондаренко согласовывал повестку дня Киевсовета со "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким. Согласно обнародованным записям, Комарницкий, депутат Михаил Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы нужно проголосовать на сессии Киевсовета относительно застройщиков.