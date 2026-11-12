Жильё станет доступнее для семей с детьми: какие масштабные изменения готовят в программе "єОселя"

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С 2027 года в Украине начнет действовать обновленная модель государственной ипотечной программы «єОселя», которая предусматривает снижение процентной ставки после рождения или усыновления детей. Об этом сообщила народный депутат Ирина Борзова в эфире День.LIVE, передает УНН.

За каждого ребенка ставка будет снижаться на два процентных пункта. Кроме того, украинцам разрешат покупать более просторное жилье, а для молодых заемщиков будут действовать особые условия первоначального взноса.

Как изменятся ставки по ипотеке

По словам Борзовой, обновленная программа будет предусматривать дифференцированные процентные ставки, размер которых будет зависеть от срока кредитования. В частности, в течение первых трех лет пользования кредитом базовая ставка составит 7% годовых. Начиная с четвертого и до окончания десятого года она вырастет до 10%, а с одиннадцатого года составит 12% годовых.

В то же время для семей, в которых после оформления ипотеки родятся или будут усыновлены дети, предусмотрено дополнительное снижение кредитной нагрузки.

За каждого ребенка процентная ставка будет снижаться на два процентных пункта.

Например, если семья оформила кредит под 7% годовых, после рождения первого ребенка ставка снизится до 5%. После рождения второго ребенка она составит уже 3%, а после рождения третьего может снизиться до 1%. При этом правительство установило минимальную границу процентной ставки на уровне 0,1% годовых. Ниже этого показателя проценты по кредиту не будут снижаться независимо от количества детей.

Важно, что льгота будет распространяться именно на детей, которые родились или были усыновлены после получения ипотечного кредита.

Каким будет первоначальный взнос для молодежи и молодых семей

Отдельное внимание при обновлении программы уделили размеру первоначального взноса.

Как пояснила Борзова, граждане в возрасте до 25 лет включительно смогут оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом от 10% стоимости недвижимости. Для молодых семей в возрасте до 35 лет первоначальный взнос составит 20%.

Украинцам разрешат покупать более просторное жилье

Еще одно существенное изменение будет касаться требований к недвижимости, которую можно приобрести по государственной программе.

Как сообщили в Министерстве экономики и государственной компании «Укрфинжитло», по новым правилам допустимая площадь и стоимость жилья смогут превышать стандартные нормативы программы на 40%. Ранее ограничения по площади недвижимости нередко становились препятствием для семей, которые хотели приобрести квартиру с учетом будущего рождения детей. Обновленный механизм должен позволить таким семьям сразу выбирать более просторное жилье, не меняя его после увеличения количества членов семьи.

Вместе с тем будут сохраняться максимальные ограничения по общей площади недвижимости. Для квартир она не должна превышать 115,5 квадратного метра, а для частных жилых домов — 125,5 квадратного метра.

Предельную стоимость недвижимости будут определять индивидуально. Для этого установленную для соответствующего региона нормативную стоимость квадратного метра будут умножать на допустимую площадь жилья с учетом количества членов семьи. Если фактическая стоимость выбранного жилья будет превышать нормативную, разницу заемщик должен будет оплатить собственными средствами в составе первоначального взноса.

Кроме того, по новой модели будет разрешено приобретение квартир и домов в новостройках или объектах, которые были введены в эксплуатацию не более трех лет назад.

Когда вступят в силу новые правила и кто сможет ими воспользоваться

Соответствующие изменения Кабинет министров утвердил постановлением №1284 от 15 октября 2026 года. Как сообщали в Министерстве экономики и компании «Укрфинжитло», новая модель ипотечного кредитования должна начать действовать в январе 2027 года.

Важно, что она не отменит действующие условия «єОселі», а станет дополнительным механизмом кредитования. Это означает, что украинцы, соответствующие требованиям государственной программы, смогут выбирать между классической моделью и новым вариантом с возможностью снижения процентной ставки после рождения детей.

При этом новая модель не ограничивается исключительно молодыми семьями в возрасте до 35 лет. Как ранее объясняла глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, воспользоваться новыми возможностями смогут и семьи, в которых ребенка самостоятельно воспитывает один из родителей.

Подать заявку на участие в программе можно будет через мобильное приложение "Дія". Для этого заемщику необходимо будет заполнить соответствующее заявление, выбрать банк-партнер и получить предварительное решение относительно возможности кредитования.

Чем новая модель будет отличаться от действующей программы

В настоящее время государственная программа "єОселя" предусматривает несколько категорий заемщиков, для которых действуют разные условия кредитования.

В частности, для отдельных льготных категорий, среди которых военнослужащие, медицинские работники, педагоги и ученые, предусмотрены ставки 3% годовых в течение первых десяти лет и 6% начиная с одиннадцатого года. Для других категорий граждан базовые ставки составляют соответственно 7% и 10%. В свою очередь, согласно новой модели начальная ставка будет составлять 7% только в течение первых трех лет, после чего постепенно возрастет.

Поэтому новый механизм не обязательно будет финансово более выгодным для всех участников программы. Например, заемщики, которые уже имеют право на льготные 3% годовых, могут получить более низкую базовую ставку по классической модели кредитования. Однако новые условия точно могут быть привлекательными для семей, планирующих рождение или усыновление детей, поскольку предусматривают возможность дополнительного снижения процентов и приобретения жилья большей площади.

Сколько средств предусматривают на "єОселю" в 2027 году

Расширение государственной ипотечной программы планируют сопровождать увеличением ее финансирования. Как ранее сообщала народный депутат Елена Шуляк, в проекте государственного бюджета на 2027 год на реализацию программы "єОселя' предлагается предусмотреть 45 миллиардов гривен. По ее словам, это может позволить примерно 20 тысячам украинских семей приобрести собственное жилье с помощью государственного ипотечного кредитования.