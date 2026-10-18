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Народження дитини знизить ставку за іпотекою - уряд змінив умови програми єОселя

Київ • УНН

 • 2410 перегляди

Уряд запровадив нову модель єОселі для молодих родин зі ставкою від 7% до 12%. За кожну дитину ставку знижуватимуть на 2 пункти.

Народження дитини знизить ставку за іпотекою - уряд змінив умови програми єОселя

Кабінет міністрів України запровадив нову модель державної іпотечної програми "єОселя" для молодих родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

Деталі

За його словами, програма передбачає зниження відсоткової ставки за кредитом після народження або усиновлення дитини.

Так, за новими умовами, ставка за іпотекою становитиме:

  • 7% упродовж перших трьох років;
    • 10% - з четвертого до десятого року;
      • 12% - починаючи з одинадцятого року.

        За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%. Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст". Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском

        - уточнив Корецький.

        За програмою "єОселя" вже надали понад 25 тисяч пільгових іпотечних кредитів15.04.26, 18:59 • 3901 перегляд

        Він додав, що купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

        "Крім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми

        - зазначив глава уряду.

        Він підкреслив, що ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо - планували майбутнє в Україні.

        Нагадаємо

        Оновлена програма "єОселя" розширює перелік отримувачів кредитів під 3% на ветеранів та родини загиблих захисників. Також змінюються норми площі житла та спрощується перевірка доходів.

        Зміни у програмі "єОселя" з 17 липня: що потрібно знати позичальникам15.07.26, 18:04 • 76594 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

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