Народження дитини знизить ставку за іпотекою - уряд змінив умови програми єОселя
Київ • УНН
Уряд запровадив нову модель єОселі для молодих родин зі ставкою від 7% до 12%. За кожну дитину ставку знижуватимуть на 2 пункти.
Кабінет міністрів України запровадив нову модель державної іпотечної програми "єОселя" для молодих родин. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.
Деталі
За його словами, програма передбачає зниження відсоткової ставки за кредитом після народження або усиновлення дитини.
Так, за новими умовами, ставка за іпотекою становитиме:
- 7% упродовж перших трьох років;
- 10% - з четвертого до десятого року;
- 12% - починаючи з одинадцятого року.
За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткові пункти, але не нижче 0,1%. Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло "на виріст". Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском
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Він додав, що купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.
"Крім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. Так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми
Він підкреслив, що ці зміни потрібні, щоб молоді сім'ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо - планували майбутнє в Україні.
Нагадаємо
Оновлена програма "єОселя" розширює перелік отримувачів кредитів під 3% на ветеранів та родини загиблих захисників. Також змінюються норми площі житла та спрощується перевірка доходів.
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