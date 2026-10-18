Рождение ребенка снизит ставку по ипотеке — правительство изменило условия программы «єОселя»

Кабинет министров Украины внедрил новую модель государственной ипотечной программы "єОселя" для молодых семей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, программа предусматривает снижение процентной ставки по кредиту после рождения или усыновления ребенка.

Так, согласно новым условиям, ставка по ипотеке составит:

7% в течение первых трех лет;

10% — с четвертого по десятый год;

12% — начиная с одиннадцатого года.

За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%. Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на вырост». Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разницу в стоимости покрывают собственным взносом — уточнил Корецкий.

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Он добавил, что купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

«Кроме того, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы — отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что эти изменения необходимы, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, планировали будущее в Украине.

Напомним

Обновленная программа "єОселя" расширяет перечень получателей кредитов под 3% на ветеранов и семьи погибших защитников. Также изменяются нормы площади жилья и упрощается проверка доходов.

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