Рождение ребенка снизит ставку по ипотеке — правительство изменило условия программы «єОселя»
Киев • УНН
Правительство ввело новую модель «єОселі» для молодых семей со ставкой от 7% до 12%. За каждого ребенка ставку будут снижать на 2 процентных пункта.
Кабинет министров Украины внедрил новую модель государственной ипотечной программы "єОселя" для молодых семей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, программа предусматривает снижение процентной ставки по кредиту после рождения или усыновления ребенка.
Так, согласно новым условиям, ставка по ипотеке составит:
- 7% в течение первых трех лет;
- 10% — с четвертого по десятый год;
- 12% — начиная с одиннадцатого года.
За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%. Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на вырост». Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разницу в стоимости покрывают собственным взносом
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Он добавил, что купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.
«Кроме того, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы
Он подчеркнул, что эти изменения необходимы, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, планировали будущее в Украине.
Напомним
Обновленная программа "єОселя" расширяет перечень получателей кредитов под 3% на ветеранов и семьи погибших защитников. Также изменяются нормы площади жилья и упрощается проверка доходов.
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