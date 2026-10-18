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Financial Times
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Рождение ребенка снизит ставку по ипотеке — правительство изменило условия программы «єОселя»

Киев • УНН

 • 4070 просмотра

Правительство ввело новую модель «єОселі» для молодых семей со ставкой от 7% до 12%. За каждого ребенка ставку будут снижать на 2 процентных пункта.

Рождение ребенка снизит ставку по ипотеке — правительство изменило условия программы «єОселя»

Кабинет министров Украины внедрил новую модель государственной ипотечной программы "єОселя" для молодых семей. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, программа предусматривает снижение процентной ставки по кредиту после рождения или усыновления ребенка.

Так, согласно новым условиям, ставка по ипотеке составит:

  • 7% в течение первых трех лет;
    • 10% — с четвертого по десятый год;
      • 12% — начиная с одиннадцатого года.

        За каждого ребенка, который родится или будет усыновлен после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, но не ниже 0,1%. Заемщики по этой модели смогут покупать жилье «на вырост». Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%. Разницу в стоимости покрывают собственным взносом

        — уточнил Корецкий.

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        Он добавил, что купить жилье большей площади можно в новостройках или в домах, введенных в эксплуатацию не более трех лет назад.

        «Кроме того, усовершенствована проверка имущественного положения заемщиков. Так можно будет избежать злоупотреблений, и государственную поддержку получат те, кто действительно соответствует условиям программы

        — отметил глава правительства.

        Он подчеркнул, что эти изменения необходимы, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, в котором будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, планировали будущее в Украине.

        Напомним

        Обновленная программа "єОселя" расширяет перечень получателей кредитов под 3% на ветеранов и семьи погибших защитников. Также изменяются нормы площади жилья и упрощается проверка доходов.

        Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикам15.07.26, 18:04 • 76595 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

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