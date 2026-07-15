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Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикам

Киев • УНН

 • 4422 просмотра

Обновленная программа єОселя расширяет перечень получателей кредитов под 3% на ветеранов и семьи погибших защитников. Также изменяются нормы площади жилья и упрощается проверка доходов.

Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикам

С 17 июля 2026 года вступают в силу обновленные условия государственной программы доступного ипотечного кредитования "єОселя". Изменения, утвержденные постановлением Кабинета Министров №794, расширяют перечень получателей кредитов под 3%, пересматривают нормативную площадь жилья, упрощают проверку доходов и позволяют привлекать поручителей, не являющихся членами семьи.

УНН разобрался, как получить ипотеку от государства после 17 июля. 

Что такое программа "єОселя" и для кого она действует

"єОселя" — государственная программа доступной ипотеки, которая работает с октября 2022 года. Ее реализуют Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье" через банки-партнеры. По программе можно приобрести квартиру, частный дом или имущественные права на строящееся жилье, аккредитованное банком.

Для военнослужащих, правоохранителей, медиков, педагогов и научных работников ставка составляет 3% годовых в первые десять лет и 6% с 11-го года. ВПЛ и другие граждане, не имеющие жилья или владеющие недвижимостью меньше установленной нормы, могут оформить кредит под 7% в первые десять лет и 10% в дальнейшем.

Максимальный срок кредитования — 20 лет. Минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет включительно — 10% стоимости жилья, от 26 лет — 20%. Решение о выдаче кредита принимает банк после оценки доходов, кредитной истории и платежеспособности заявителя.

Какие изменения вступают в силу с 17 июля

Главное нововведение касается ветеранов и семей погибших защитников. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, участники войны, семьи погибших или умерших ветеранов, а также семьи погибших или умерших Защитников и Защитниц Украины смогут получать "єОселю" под 3% в первые десять лет и 6% с 11-го года.

Льготные условия также распространят на военнослужащих из числа резервистов, призванных в особый период, и членов их семей. Резервистам, заключившим кредитные договоры с 11 января до 17 июля 2026 года, заем пересчитают по новым условиям с даты оформления, если они соответствуют требованиям программы.

Для других ветеранов и семей погибших новые ставки будут действовать только для кредитов, оформленных после вступления изменений в силу. Льготный статус банк будет проверять при принятии решения, повторно подтверждать его не придется.

Новые условия получения льготной ипотеки

С 17 июля также изменят нормы площади, которые учитывают при проверке имеющегося у семьи жилья и выборе недвижимости для покупки.

Нормативная площадь квартиры составит 52,5 кв. м для одного человека и 73,5 кв. м для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, будут добавлять 21 кв. м. Максимум — 115,5 кв. м.

Для жилых домов установили показатель в 62,5 кв. м для одного человека и 83,5 кв. м для семьи из двух или трех человек. На каждого следующего члена семьи будут добавлять 21 кв. м, но не более 125,5 кв. м в целом. В состав семьи будут засчитывать также и детей в возрасте до 21 года.

Жилье на временно оккупированных территориях, в районах активных боевых действий, а также недвижимость, уничтоженную вследствие войны, не будут учитывать при определении обеспеченности заявителя жильем.

Кроме того, банк сможет учитывать доходы поручителей, не являющихся членами семьи заемщика. Также появится имущественный поручитель, который может предоставить собственную недвижимость или имущественные права в качестве дополнительного обеспечения. С согласия заявителя сведения о доходах и платежеспособности будут получать из государственных реестров.

Кто может воспользоваться обновленной программой

Подать заявку могут граждане Украины, которые соответствуют требованиям программы, имеют недостаточную жилую площадь и способны обслуживать кредит. Льготная ставка 3% доступна определенным категориям военных и силовиков, медикам, педагогам, научным работникам, а с 17 июля — также ветеранам, семьям погибших защитников и резервистам, призванным в особый период.

ВПО и другие граждане без собственного жилья или с жильем площадью меньше нормативной могут воспользоваться базовой ставкой 7%. При этом соответствие критериям не гарантирует кредит: банк проверяет доходы, долговую нагрузку, кредитную историю и выбранный объект.

Правительство также предусмотрело возможность оплачивать первый взнос жилищным ваучером для ВПО с временно оккупированных территорий, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Запуск механизма зависит от изменений в законодательство об ипотеке.

Как подать заявку на участие в "єОселя"

Заявка подается в приложении "Дія". В разделе "Услуги" нужно выбрать "єОселя", указать состав семьи, доходы, параметры желаемого жилья, сумму первого взноса и срок кредитования. Затем заявитель выбирает банк и подписывает заявку электронной подписью.

Предварительный ответ банка поступает в мобильное приложение административных услуг "Дія". Далее заемщик подает документы, проходит проверку платежеспособности, выбирает жилье, проводит оценку и оформляет кредитный, ипотечный и страховой договоры. Кроме первого взноса, следует предусмотреть расходы на оценку, страхование и нотариальные услуги.

Напомним

Ранее УНН писал, что правительство вводит льготную ипотеку єОселя для ветеранов и семей павших героев под 3% на первые 10 лет.

Александра Василенко

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