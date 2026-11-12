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Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"

Київ • УНН

 • 12674 перегляди

Оновлена єОселя запрацює у січні 2027 року: ставка знижуватиметься на 2% за дитину, а молодь отримає внесок від 10%.

Житло стане доступнішим для сімей із дітьми: які масштабні зміни готують у програмі "єОселя"
Фото ілюстративне

З 2027 року в Україні запрацює оновлена модель державної іпотечної програми "єОселя", яка передбачає зниження відсоткової ставки після народження або усиновлення дітей.  Про це повідомила народна депутатка Ірина Борзова в ефірі День.LIVE, передає УНН.

За кожну дитину ставка зменшуватиметься на два відсоткові пункти. Крім того, українцям дозволять купувати просторіше житло, а для молодих позичальників діятимуть особливі умови першого внеску.

Як зміняться ставки за іпотекою

За словами Борзової, оновлена програма передбачатиме диференційовані відсоткові ставки, розмір яких залежатиме від тривалості кредитування. Зокрема, протягом перших трьох років користування кредитом базова ставка становитиме 7% річних. Починаючи з четвертого і до завершення десятого року вона зросте до 10%, а з одинадцятого року становитиме 12% річних.

Водночас для сімей, у яких після оформлення іпотеки народяться або будуть усиновлені діти, передбачено додаткове зниження кредитного навантаження.

За кожну дитину відсоткову ставку зменшуватимуть на два процентні пункти.

Наприклад, якщо сім'я оформила кредит під 7% річних, після народження першої дитини ставка знизиться до 5%. Після народження другої дитини вона становитиме вже 3%, а після третьої може зменшитися до 1%. При цьому уряд встановив мінімальну межу відсоткової ставки на рівні 0,1% річних. Нижче цього показника відсотки за кредитом не знижуватимуться незалежно від кількості дітей.

Важливо, що пільга стосуватиметься саме дітей, які народилися або були усиновлені після отримання іпотечного кредиту.

Яким буде перший внесок для молоді та молодих сімей

Окрему увагу під час оновлення програми приділили розміру початкового внеску.

Як пояснила Борзова, громадяни віком до 25 років включно зможуть оформити іпотечний кредит із першим внеском від 10% вартості нерухомості. Для молодих сімей віком до 35 років початковий внесок становитиме 20%.

Українцям дозволять купувати просторіше житло

Ще одна суттєва зміна стосуватиметься вимог до нерухомості, яку можна придбати за державною програмою.

Як повідомили в Міністерстві економіки та державній компанії "Укрфінжитло", за новими правилами допустима площа та вартість житла зможуть перевищувати стандартні нормативи програми на 40%. Раніше обмеження площі нерухомості нерідко ставали перешкодою для сімей, які хотіли придбати квартиру з урахуванням майбутнього народження дітей. Оновлений механізм має дозволити таким родинам одразу обирати просторіше помешкання, не змінюючи його після збільшення кількості членів сім'ї.

Разом із тим зберігатимуться максимальні обмеження щодо загальної площі нерухомості. Для квартир вона не повинна перевищувати 115,5 квадратного метра, а для приватних житлових будинків - 125,5 квадратного метра.

Граничну вартість нерухомості визначатимуть індивідуально. Для цього встановлену для відповідного регіону нормативну вартість квадратного метра множитимуть на допустиму площу житла з урахуванням кількості членів сім'ї. Якщо фактична вартість обраного помешкання перевищуватиме нормативну, різницю позичальник повинен буде сплатити власними коштами у складі початкового внеску.

Крім того, за новою моделлю дозволятимуть придбання квартир і будинків у новобудовах або об'єктах, які були введені в експлуатацію не більше трьох років тому.

Коли запрацюють нові правила та хто зможе ними скористатися

Відповідні зміни Кабінет Міністрів затвердив постановою №1284 від 15 жовтня 2026 року. Як повідомляли в Міністерстві економіки та компанії "Укрфінжитло", нова модель іпотечного кредитування має запрацювати у січні 2027 року.

Важливо, що вона не скасовуватиме чинних умов "єОселі", а стане додатковим механізмом кредитування. Це означає, що українці, які відповідають вимогам державної програми, зможуть обирати між класичною моделлю та новим варіантом із можливістю зменшення відсоткової ставки після народження дітей.

При цьому нова модель не обмежується виключно молодими сім'ями віком до 35 років. Як раніше пояснювала голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк, скористатися новими можливостями зможуть і родини, в яких дитину самостійно виховує один із батьків.

Подати заявку на участь у програмі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Для цього позичальнику необхідно буде заповнити відповідну заяву, обрати банк-партнер та отримати попереднє рішення щодо можливості кредитування.

Чим нова модель відрізнятиметься від чинної програми

Наразі державна програма "єОселя" передбачає декілька категорій позичальників, для яких діють різні умови кредитування.

Зокрема, для окремих пільгових категорій, серед яких військовослужбовці, медичні працівники, педагоги та науковці, передбачені ставки 3% річних протягом перших десяти років та 6% починаючи з одинадцятого року. Для інших категорій громадян базові ставки становлять відповідно 7% та 10%. Натомість за новою моделлю початкова ставка становитиме 7% лише протягом перших трьох років, після чого поступово зростатиме.

Тому новий механізм не обов'язково буде фінансово вигіднішим для всіх учасників програми. Наприклад, позичальники, які вже мають право на пільгові 3% річних, можуть отримати нижчу базову ставку за класичною моделлю кредитування. Але нові умови точно можуть бути привабливими для родин, які планують народження або усиновлення дітей, оскільки передбачають можливість додаткового зниження відсотків та придбання житла більшої площі.

Скільки коштів передбачають на "єОселю" у 2027 році

Розширення державної іпотечної програми планують супроводжувати збільшенням її фінансування. Як раніше повідомляла народна депутатка Олена Шуляк, у проєкті державного бюджету на 2027 рік на реалізацію програми "єОселя' пропонується передбачити 45 мільярдів гривень. За її словами, це може дозволити приблизно 20 тисячам українських сімей придбати власне житло за допомогою державного іпотечного кредитування.

Олександра Василенко

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