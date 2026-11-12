От гарантий безопасности до миллиардов помощи: что обсуждают на саммите в Дублине и чего ожидать Украине

12 ноября в Дублине проходит девятый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Его главные темы - безопасность континента, дипломатические усилия по завершению войны россии против Украины и помощь Киеву. Отдельная интрига - финансирование на 2027 год: потребности Украины оценивают в десятки миллиардов евро, однако окончательного решения об источниках средств пока нет.

Что стоит на повестке дня саммита Европейского политического сообщества и как европейские лидеры планируют усилить безопасность континента и поддержку Украины, рассказывает УНН.

Дублин - центр европейской дипломатии

Саммит проходит под лозунгом "Европа - сильная, безопасная и объединённая". Сопредседатели - премьер-министр Ирландии Михол Мартин и президент Европейского совета Антониу Кошта. Приглашения получили лидеры 48 государств, в частности всех стран ЕС, Украины, Великобритании, Турции и Молдовы. Канада участвует в качестве гостя; среди приглашённых также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию 11 ноября. На следующий день он выступил на открытии саммита, предостерегая от попыток россии пересмотреть основы европейской безопасности в контексте будущего прекращения войны. На фоне новых переговоров при посредничестве США возник ещё один вопрос: кто будет представлять Европу за столом переговоров.

Что такое Европейское политическое сообщество (ЕПС)

ЕПС создали в 2022 году после полномасштабного вторжения россии в Украину. Первая встреча состоялась в Праге. Этот формат объединяет для диалога страны ЕС и государства за его пределами. В отличие от институтов Европейского союза, сообщество не принимает юридически обязательных решений и не распределяет бюджетные средства. ЕПС позволяет согласовывать позиции и проводить двусторонние и групповые переговоры. В Дублине обсуждают оборону, экономическую конкурентоспособность, доступность энергии, технологии, защиту демократии и противодействие внешнему вмешательству. Также предусмотрена встреча группы "Друзья Украины".

Для Киева преимущество такого формата - одновременный диалог со странами ЕС, Великобританией, другими партнёрами и НАТО.

Украина в центре переговоров: мирный процесс и участие Европы

Непосредственным фоном ноябрьского саммита стали переговоры 10–11 ноября в Абу-Даби с участием Украины, США и россии, а также отдельные консультации с европейцами. По данным международных СМИ, стороны продвинулись в вопросе крупного обмена пленными, однако прорыва по прекращению огня и территориальным спорам не достигли. Окончательные параметры обмена ещё предстоит подтвердить.

10 ноября Европейский совет опубликовал заявление представителей ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО. Участники подчеркнули, что возможное урегулирование должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, её право на самостоятельные решения и предусматривать убедительные гарантии безопасности. Однако открытым остаётся вопрос представительства Европы за столом переговоров. Зеленский настаивает, что договариваться о будущей безопасности континента без европейцев невозможно, и призывает определить конкретных представителей. Мартин допускает, что таких переговорщиков может быть больше одного, однако позиция ЕС должна быть согласованной.

Гарантии безопасности: что может предложить Европа

Украина настаивает, что будущему прекращению огня должны сопутствовать механизмы сдерживания новой агрессии. Необходимо определить, кто будет обеспечивать оборонные потребности государства, как партнёры будут реагировать на повторное нападение и каковы будут правила выполнения взятых обязательств.

В совместном заявлении после консультаций в Абу-Даби европейские партнёры, США, Украина и НАТО поддержали разработку действенной системы гарантий. При этом НАТО определено центральным элементом евроатлантической коллективной обороны. Но формулировка о необходимости гарантий ещё не означает, что союзники согласовали их окончательное содержание, перечень участников и механизм применения. Среди возможных составляющих - долгосрочные поставки вооружений, усиление ПВО, подготовка военнослужащих, сотрудничество оборонных предприятий и защита критической инфраструктуры. Часть этих механизмов потребует отдельных межгосударственных соглашений и решений правительств и парламентов.

Миллиарды для Украины: кто будет финансировать государство в 2027 году

По оценкам, которые приводили Reuters и европейские СМИ, незакрытые потребности Украины в финансировании на 2027 год могут достигать около 70 млрд евро. Поэтому одним из главных вопросов девятого саммита стал поиск возможности распределить финансовую нагрузку.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал партнёров сделать помощь Украине общей ответственностью. Часть правительств выступает против автоматического увеличения собственных взносов, поэтому предметом обсуждений остаются и суммы, и источники средств.

Антониу Кошта сообщил Мерцу, что тему Украины могут поднять на встрече лидеров ЕС 13 ноября в Дублине. Однако предметное обсуждение финансирования запланировано на специальный саммит 26–27 ноября в Брюсселе. До этого Еврокомиссия должна подготовить предложения. Параллельно будет рассматриваться многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы.

Санкции против россии и защита европейского континента

Обсуждение безопасности касается и ослабления возможностей России продолжать войну. Речь идёт о санкциях против военно-промышленного комплекса рф, ограничении доступа к технологиям и перекрытии схем обхода запретов. Украинский лидер Владимир Зеленский уже призвал партнёров сосредоточиться на предприятиях и посредниках, через которых российский ВПК получает дефицитные компоненты, оборудование и станки для производства ракет, дронов и средств связи.

В Дублине также обсудили противодействие кибератакам, дезинформации, иностранному вмешательству и угрозам для энергетики.

К слову, накануне встречи в Ирландии и других странах сообщали о ложных угрозах минирования. Некоторые СМИ писали о "российском следе", однако причастность официальной москвы именно к этим сообщениям пока публично не доказана.

Переговоры Зеленского в Ирландии: практическое измерение

Первые результаты визита появились 11 ноября, когда Зеленский встретился с Михолом Мартином. По данным Офиса президента, стороны согласовали активное участие Ирландии в Коалиции укрытий. Президент рассказал о ситуации на фронте, повреждении инфраструктуры и потребностях Украины накануне зимы.

Лидеры обсудили инициативу Drone Deal: сотрудничество в сфере морских беспилотников, безопасности на море и возможное совместное производство.

Мы готовы к копроизводству с Ирландией - заявил Зеленский.

В то же время объёмы, финансирование и сроки производства ещё не объявлены. Стороны также говорили о санкциях, помощи перед зимой и евроинтеграции. Украина стремится открыть все переговорные кластеры по вступлению в ЕС до конца 2026 года, Ирландия поддерживает этот курс.

В то же время на полях саммита запланированы контакты Зеленского с руководителями европейских институтов и НАТО. Об их результатах станет известно в ближайшее время.

Чего Украине ожидать от саммита в Дублине

Главным результатом встречи для Киева может стать согласование дальнейших действий партнёров: участия Европы в мирных переговорах, гарантий безопасности, продолжения оборонной помощи и подготовки финансовых решений на 2027 год.

13 ноября в Дублине лидеры 27 государств ЕС проведут неформальную встречу, на которой также обсудят Украину и роль Европы в дипломатических усилиях. Следующий важный этап - заседание 26–27 ноября в Брюсселе, где будут рассматривать финансирование на 2027 год. Именно дальнейшие решения по вопросам безопасности, вооружений и денег покажут, насколько результативными были переговоры в Дублине.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Европарламент провёл мини-пленарную сессию в Брюсселе. Он принял резолюцию о депортированных украинских детях и призвал усилить давление на россию. Депутаты также обсудили оборону, кибербезопасность и финансирование гражданской защиты.