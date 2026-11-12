Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні

12 листопада в Дубліні проходить дев’ятий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Його головні теми - безпека континенту, дипломатичні зусилля для завершення війни росії проти України та допомога Києву. Окрема інтрига - фінансування на 2027 рік: потреби України оцінюють у десятки мільярдів євро, однак остаточного рішення про джерела коштів поки немає.

Що стоїть на порядку денному саміту Європейської політичної спільноти та як європейські лідери планують посилити безпеку континенту та підтримку України, розповідає УНН.

Дублін - центр європейської дипломатії

Саміт відбувається під гаслом "Європа - сильна, безпечна та об’єднана". Співголови - прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін і президент Європейської ради Антоніу Кошта. Запрошення отримали лідери 48 держав, зокрема всіх країн ЄС, України, Великої Британії, Туреччини й Молдови. Канада бере участь як гість; серед запрошених також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Ірландії 11 листопада. Наступного дня він виступив на відкритті саміту, застерігши від спроб росії переглянути засади європейської безпеки в контексті майбутнього припинення війни. На тлі нових переговорів за посередництва США постало ще одне питання: хто представлятиме Європу за столом перемовин.

Що таке Європейська політична спільнота (ЄСП)

ЄПС створили у 2022 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Перша зустріч відбулася в Празі. Цей формат об’єднує для діалогу країни ЄС і держави поза його межами. На відміну від інституцій Євросоюзу, спільнота не ухвалює юридично обов’язкових рішень і не розподіляє бюджетні кошти. ЄПС дає змогу погоджувати позиції та проводити двосторонні й групові переговори. У Дубліні обговорюють оборону, економічну конкурентоспроможність, доступність енергії, технології, захист демократії та протидію зовнішньому втручанню. Також передбачена зустріч групи "Друзі України".

Для Києва перевага такого формату - одночасний діалог із країнами ЄС, Великою Британією, іншими партнерами та НАТО.

Україна в центрі переговорів: мирний процес та участь Європи

Безпосереднім тлом листопадового саміту стали переговори 10–11 листопада в Абу-Дабі за участю України, США та росії й окремі консультації з європейцями. За даними міжнародних медіа, сторони просунулися у питанні великого обміну полоненими, проте прориву щодо припинення вогню й територіальних суперечностей не досягли. Остаточні параметри обміну ще потрібно підтвердити.

10 листопада Європейська рада оприлюднила заяву представників ЄС, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО. Учасники наголосили, що можливе врегулювання має поважати суверенітет і територіальну цілісність України, її право на самостійні рішення та передбачати переконливі гарантії безпеки. Проте залишається відкритим питання представництва Європи за переговорним столом. Зеленський наполягає, що домовлятися про майбутню безпеку континенту без європейців неможливо, і закликає визначити конкретних представників. Мартін допускає, що таких переговорників може бути більше одного, але позиція ЄС має бути узгодженою.

Гарантії безпеки: що може запропонувати Європа

Україна наполягає, що майбутнє припинення вогню має супроводжуватися механізмами стримування нової агресії. Потрібно визначити, хто забезпечуватиме оборонні потреби держави, як реагуватимуть партнери на повторний напад і якими будуть правила виконання взятих зобов’язань.

У спільній заяві після консультацій в Абу-Дабі європейські партнери, США, Україна та НАТО підтримали розроблення дієвої системи гарантій. При цьому НАТО визначене центральним елементом євроатлантичної колективної оборони. Але формулювання про необхідність гарантій ще не означає, що союзники погодили їхній остаточний зміст, перелік учасників і механізм застосування. Серед можливих складових - довгострокові постачання озброєнь, посилення ППО, підготовка військових, співпраця оборонних підприємств і захист критичної інфраструктури. Частина цих механізмів потребуватиме окремих міждержавних угод та рішень урядів і парламентів.

Мільярди для України: хто фінансуватиме державу у 2027 році

За оцінками, які наводили Reuters і європейські медіа, незакриті потреби України у фінансуванні на 2027 рік можуть сягати близько 70 млрд євро. Тому одним із головних питань дев'ятого саміту став пошук можливості розподілити фінансове навантаження.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав партнерів зробити допомогу Україні спільною відповідальністю. Частина урядів виступає проти автоматичного збільшення власних внесків, тому предметом обговорень залишаються і суми, і джерела грошей.

Антоніу Кошта повідомив Мерцу, що тему України можуть порушити на зустрічі лідерів ЄС 13 листопада в Дубліні. Проте предметне обговорення фінансування заплановане на спеціальний саміт 26–27 листопада у Брюсселі. До цього Єврокомісія має підготувати пропозиції. Паралельно розглядатимуть багаторічний бюджет ЄС на 2028–2034 роки.

Санкції проти росії та захист європейського континенту

Обговорення безпеки стосується й послаблення можливостей росії продовжувати війну. Йдеться про санкції проти військово-промислового комплексу рф, обмеження доступу до технологій та перекриття схем обходу заборон. Український лідер Володимир Зеленський уже закликав партнерів зосередитися на підприємствах і посередниках, через яких російський ВПК отримує дефіцитні компоненти, обладнання й верстати для виробництва ракет, дронів і засобів зв’язку.

У Дубліні також обговорили протидію кібератакам, дезінформації, іноземному втручанню та загрозам енергетиці.

До слова, напередодні зустрічі в Ірландії та інших країнах повідомляли про неправдиві погрози замінування. Деякі медіа писали про "російський слід", але причетність офіційної москви саме до цих повідомлень наразі публічно не довели.

Переговори Зеленського в Ірландії: практичний вимір

Перші результати візиту з’явилися 11 листопада, коли Зеленський зустрівся з Міхолом Мартіном. За даними Офісу президента, сторони погодили активну участь Ірландії в Коаліції укриттів. Президент розповів про ситуацію на фронті, пошкодження інфраструктури та потреби України напередодні зими.

Лідери обговорили ініціативу Drone Deal: співпрацю у сфері морських безпілотників, безпеки на морі та можливе спільне виробництво.

Ми готові до копродукції з Ірландією - заявив Зеленський.

Водночас обсяги, фінансування й терміни виробництва ще не оголошені. Сторони також говорили про санкції, допомогу перед зимою та євроінтеграцію. Україна прагне відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до ЄС до кінця 2026 року, Ірландія підтримує цей курс.

Водночас на полях саміту заплановані контакти Зеленського з керівниками європейських інституцій і НАТО. Про їх результати стане відомо невдовзі.

Чого Україні очікувати від саміту в Дубліні

Головним результатом зустрічі для Києва може стати узгодження подальших дій партнерів: участі Європи в мирних переговорах, гарантій безпеки, продовження оборонної допомоги й підготовки фінансових рішень на 2027 рік.

13 листопада в Дубліні лідери 27 держав ЄС проведуть неформальну зустріч, на якій також обговорять Україну та роль Європи в дипломатичних зусиллях. Наступний важливий етап - засідання 26–27 листопада в Брюсселі, де розглядатимуть фінансування на 2027 рік. Саме подальші рішення щодо безпеки, озброєнь і грошей покажуть, наскільки результативними були переговори в Дубліні.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі. Він ухвалив резолюцію про депортованих українських дітей і закликав посилити тиск на Росію. Депутати також обговорили оборону, кібербезпеку та фінансування цивільного захисту.