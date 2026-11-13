Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области

россияне прицельным ударом дрона убили двух мирных жителей Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, погибли мужчины в возрасте 57 и 47 лет. Враг атаковал их FPV-дроном, когда они находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района.

российские дроны ежедневно атакуют гражданский транспорт в общинах нашей области. Наибольшая опасность — в приграничье. Там, где объявлена обязательная эвакуация — констатировал Григоров.

Он призвал жителей не рисковать жизнью и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные места.

Напомним

Вечером 4 ноября враг прицельно атаковал ударным БПЛА жилой дом в Путивльской общине Сумской области. Погибла 69-летняя женщина, ее муж ранен.

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