Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
Киев • УНН
В Середино-Будской общине FPV-дрон убил мужчин 47 и 57 лет. Власти призвали жителей приграничья эвакуироваться.
россияне прицельным ударом дрона убили двух мирных жителей Сумской области. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, погибли мужчины в возрасте 57 и 47 лет. Враг атаковал их FPV-дроном, когда они находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района.
российские дроны ежедневно атакуют гражданский транспорт в общинах нашей области. Наибольшая опасность — в приграничье. Там, где объявлена обязательная эвакуация
Он призвал жителей не рисковать жизнью и воспользоваться возможностью выехать в более безопасные места.
Напомним
Вечером 4 ноября враг прицельно атаковал ударным БПЛА жилой дом в Путивльской общине Сумской области. Погибла 69-летняя женщина, ее муж ранен.
Атака рф по Сумской области: шестеро раненых, повреждена инфраструктура01.11.26, 11:02 • 12087 просмотров