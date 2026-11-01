Атака рф по Сумской области: шестеро раненых, повреждена инфраструктура

Фото: ГСЧС Украины

россия в очередной раз обстреляла Сумскую область. В результате ударов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Шесть человек получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

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По имеющейся информации, ночью российский беспилотник ударил по жилому сектору Глуховской общины. Кроме того, во время ликвидации пожара оккупанты нанесли повторный удар по месту, где работали спасатели. Личный состав, к счастью, не пострадал.

Под вражескими ударами оказались объект гражданской инфраструктуры, автотранспорт и нежилое здание в Сумской и Конотопской общинах. Все пожары ликвидированы, территории обследованы. По предварительной информации, в результате этих атак травмированы 6 граждан - говорится в сообщении.

Напомним

Враг поздно вечером в пятницу, 30 октября, нанес удары по Сумам двумя беспилотниками.