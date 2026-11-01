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Атака рф по Сумской области: шестеро раненых, повреждена инфраструктура

Киев • УНН

 • 1314 просмотра

российские дроны ударили по общинам Сумской области, повредив гражданские объекты и транспорт. Ранены шесть человек, спасатели не пострадали.

Атака рф по Сумской области: шестеро раненых, повреждена инфраструктура
Фото: ГСЧС Украины

россия в очередной раз обстреляла Сумскую область. В результате ударов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Шесть человек получили ранения. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Подробности

По имеющейся информации, ночью российский беспилотник ударил по жилому сектору Глуховской общины. Кроме того, во время ликвидации пожара оккупанты нанесли повторный удар по месту, где работали спасатели. Личный состав, к счастью, не пострадал.

Под вражескими ударами оказались объект гражданской инфраструктуры, автотранспорт и нежилое здание в Сумской и Конотопской общинах. Все пожары ликвидированы, территории обследованы. По предварительной информации, в результате этих атак травмированы 6 граждан

- говорится в сообщении.

Напомним

Враг поздно вечером в пятницу, 30 октября, нанес удары по Сумам двумя беспилотниками.

Алла Киосак

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