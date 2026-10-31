росія атакувала Суми двома дронами: сталися займання
Київ • УНН
Увечері 30 жовтня два безпілотники влучили в нежитлове приміщення та автомийку в Сумах. Попередньо, постраждалих немає.
Ворог пізно ввечері у п'ятницю, 30 жовтня, завдав ударів по Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, інформує УНН.
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За його словами, близько 23:40 ворог атакував місто двома безпілотниками.
Зафіксовано два влучання в Зарічному районі - у нежитлове приміщення та на територію автомийки. Внаслідок ударів виникли загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає
Він додав, що працівники ДСНС ліквідовують пожежі, на місцях працюють усі відповідні служби, які займаються усуненням наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо
В ніч на 23 жовтня внаслідок масованої атаки дронів на Суми постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільні об’єкти й житлові будинки.
російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах20.10.26, 03:48 • 5047 переглядiв