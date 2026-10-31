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росія атакувала Суми двома дронами: сталися займання

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Увечері 30 жовтня два безпілотники влучили в нежитлове приміщення та автомийку в Сумах. Попередньо, постраждалих немає.

росія атакувала Суми двома дронами: сталися займання

Ворог пізно ввечері у п'ятницю, 30 жовтня, завдав ударів по Сумах. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар, інформує УНН.

Деталі

За його словами, близько 23:40 ворог атакував місто двома безпілотниками.

Зафіксовано два влучання в Зарічному районі - у нежитлове приміщення та на територію автомийки. Внаслідок ударів виникли загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає

- констатував Кобзар.

Він додав, що працівники ДСНС ліквідовують пожежі, на місцях працюють усі відповідні служби, які займаються усуненням наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

В ніч на 23 жовтня внаслідок масованої атаки дронів на Суми постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільні об’єкти й житлові будинки.

російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах20.10.26, 03:48 • 5047 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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