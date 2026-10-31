Россия атаковала Сумы двумя дронами: произошли возгорания
Киев • УНН
Вечером 30 октября два беспилотника попали в нежилое помещение и автомойку в Сумах. Предварительно, пострадавших нет.
Враг поздно вечером в пятницу, 30 октября, нанес удары по Сумам. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, информирует УНН.
Детали
По его словам, около 23:40 враг атаковал город двумя беспилотниками.
Зафиксировано два попадания в Заречном районе — в нежилое помещение и на территорию автомойки. В результате ударов возникли возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет
Он добавил, что работники ГСЧС ликвидируют пожары, на местах работают все соответствующие службы, которые занимаются устранением последствий вражеской атаки.
Напомним
В ночь на 23 октября в результате массированной атаки дронов на Сумы пострадали как минимум два человека. Повреждены гражданские объекты и жилые дома.
российский дрон попал в многоквартирный дом в Сумах20.10.26, 03:48 • 5069 просмотров