Россия атаковала Сумы двумя дронами: произошли возгорания

Враг поздно вечером в пятницу, 30 октября, нанес удары по Сумам. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, информирует УНН.

По его словам, около 23:40 враг атаковал город двумя беспилотниками.

Зафиксировано два попадания в Заречном районе — в нежилое помещение и на территорию автомойки. В результате ударов возникли возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет