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росія масовано атакувала Суми безпілотниками, є постраждалі та руйнування у трьох районах міста

Київ • УНН

 • 1778 перегляди

Унаслідок масованої атаки дронів на Суми постраждали щонайменше двоє людей. Пошкоджено цивільні об’єкти й житлові будинки.

росія масовано атакувала Суми безпілотниками, є постраждалі та руйнування у трьох районах міста

У ніч проти 23 жовтня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Ворожі дрони влучили в об'єкти цивільної інфраструктури, пошкодили житлові будинки, щонайменше двоє людей постраждали. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

За словами керівника області, частина російських безпілотників досягла цілей. Окупанти атакували цивільні об'єкти у трьох різних частинах міста.

Крім того, внаслідок ударів постраждав житловий сектор Ковпаківського району. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень.

Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, внаслідок нічної атаки поранення отримали щонайменше двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу, інформацію про стан постраждалих уточнюють.

На місцях влучань триває ліквідація наслідків російських ударів.

Очільник ОВА закликав жителів Сум не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози нових атак.

"Шахед" влучив у будинок на Житомирщині, постраждали дев’ятеро людей - ОВА22.10.26, 18:48 • 3682 перегляди

Степан Гафтко

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