російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

росіяни в ніч на вівторок, 20 жовтня, влучили дроном в багатоквартирний будинок у Зарічному районі Сум. Про це повідомив в .о. міського голови Артем Кобзар, інформує УНН.

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За його словами, атака сталася близько другої ночі. Внаслідок удару виникла пожежа.

На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків влучання уточнюється - зазначив Кобзар.

Нагадаємо

Вранці 16 жовтня росіяни вдарили по ТРЦ у Сумах. Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі. Постраждали двоє людей.

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