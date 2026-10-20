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російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Уночі 20 жовтня російський дрон ударив по будинку в Зарічному районі Сум, спричинивши пожежу. Наслідки уточнюють.

російський дрон влучив у багатоквартирний будинок у Сумах

росіяни в ніч на вівторок, 20 жовтня, влучили дроном в багатоквартирний будинок у Зарічному районі Сум. Про це повідомив в .о. міського голови Артем Кобзар, інформує УНН.

Деталі

За його словами, атака сталася близько другої ночі. Внаслідок удару виникла пожежа.

На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків влучання уточнюється

- зазначив Кобзар.

Нагадаємо

Вранці 16 жовтня росіяни вдарили по ТРЦ у Сумах. Внаслідок влучання пошкоджено скління будівлі. Постраждали двоє людей.

росія вдарила по Сумах з далекобійної артилерії і вбила людину, серед поранених діти08.10.26, 14:23 • 3288 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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