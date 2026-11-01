Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктура

росія вкотре обстріляла Сумщину. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

За наявною інформацією, уночі російський безпілотник вдарив по житловому сектору Глухівської громади. Крім того, під час ліквідації пожежі окупанти завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад, на щастя, не постраждав.

Під ворожими ударами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, автотранспорт та нежитлова будівля в Сумській та Конотопській громадах. Всі пожежі ліквідовано, території обстежено. За попередньою інформацією внаслідок цих атак травмовано 6 громадян