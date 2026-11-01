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The New York Times

Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктура

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські дрони вдарили по громадах Сумщини, пошкодивши цивільні об’єкти та транспорт. Поранено шестеро людей, рятувальники не постраждали.

Атака рф по Сумщині: шестеро поранених, пошкоджена інфраструктура
Фото: ДСНС України

росія вкотре обстріляла Сумщину. Внаслідок ударів було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. Шестеро людей отримали поранення. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, уночі російський безпілотник вдарив по житловому сектору Глухівської громади. Крім того, під час ліквідації пожежі окупанти завдали повторного удару по місцю, де працювали рятувальники. Особовий склад, на щастя, не постраждав.

Під ворожими ударами опинилися об’єкт цивільної інфраструктури, автотранспорт та нежитлова будівля в Сумській та Конотопській громадах. Всі пожежі ліквідовано, території обстежено. За попередньою інформацією внаслідок цих атак травмовано 6 громадян

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Ворог пізно ввечері у п'ятницю, 30 жовтня, завдав ударів по Сумах двома безпілотниками.

Алла Кіосак

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