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Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине

Киев • УНН

 • 12976 просмотра

российские пропагандистские СМИ использовали задержание генерала СБУ Сергея Дуки для распространения тезисов о коррупции, внутреннем расколе и ослаблении украинской власти. Эксперт по противодействию дезинформации Андрей Шаповалов объяснил, как кремль эксплуатирует резонансные расследования и почему чрезмерный пиар вокруг задержаний может иметь опасные последствия.

Фабрика фейков: как российская пропаганда манипулирует информацией об антикоррупционных расследованиях в Украине

Задержание генерал-майора СБУ Сергея Дуки в рамках операции "Карфаген" стало новым информационным поводом для российских пропагандистов. Не дожидаясь судебного приговора, прокремлёвские СМИ использовали расследование как подтверждение открытой борьбы за власть в Украине, коррумпированности спецслужб и вмешательства Запада во внутреннюю политику государства. Как Россия использует громкие задержания и ещё не доказанные в суде обвинения для информационных войн, разбирался УНН.

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в обеспечении деятельности мошеннических колл-центров, торговле наркотиками и других незаконных бизнесах при содействии высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Одним из фигурантов расследования стал генерал-майор СБУ Сергей Дука, которому инкриминируют участие в преступной организации. Сам Дука отвергает обвинения и настаивает на необходимости оценивать его действия на основании доказательств, а не публичных заявлений следствия.

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российские СМИ сразу подхватили эту историю и продолжают активно освещать её и сегодня. На протяжении последних девяти дней прокремлёвские ресурсы снова и снова возвращались к операции "Карфаген", каждый раз находя новые поводы для спекуляций, политических манипуляций и дискредитации украинской власти.

В день задержания Сергея Дуки пропагандисты говорили о возобновлении "чисток" в украинских силовых структурах и борьбе за президентское кресло. Следственные действия НАБУ представили как очередной удар по команде Владимира Зеленского.

Через несколько дней риторика стала ещё острее. Прокремлёвские журналисты начали утверждать, что НАБУ якобы действует в интересах западных политических сил, стремящихся разрушить правоохранительную систему Украины.

Кадровые решения в СБУ после обнародования новых деталей расследования россияне назвали "вынужденной уступкой Западу". А само дело "Карфаген" связали с возможным перераспределением влияния на украинские силовые органы и финансовые потоки.

Отдельную информационную волну развернули вокруг залога за генерал-майора. Девятого ноября российские ресурсы со ссылкой на анонимные источники в собственных силовых структурах сообщили, что сотрудников СБУ якобы принуждают сдавать по 50–150 тыс. грн. Параллельно с этим запустили фейк о том, что настоящим источником залога станет криптовалюта, полученная от продажи наркотиков. Никаких доказательств этих утверждений не привели.

Российские пропагандисты не обошли вниманием и судебное заседание по делу Дуки. В частности, они подхватили слова генерала: "Я не собираюсь умирать", сказанные журналистам после избрания меры пресечения. В прокремлёвских публикациях это заявление превратили в повод для спекуляций о возможной загадочной смерти высокопоставленного чиновника в СИЗО.

Таким образом, в течение нескольких дней российские СМИ последовательно меняли акценты: от задержания генерала до якобы утраты Зеленским власти, западного вмешательства и криминализации украинских спецслужб. 

Почему дело "Карфаген" особенно интересно российской пропаганде?

Россия традиционно использует любые резонансные события в Украине для информационных атак. Однако в случае с операцией "Карфаген" ситуация имеет особый характер: на этот раз враг получил возможность дискредитировать не просто украинского высокопоставленного чиновника, а человека, который годами работал против самой РФ. Почему это создаёт дополнительные риски для Украины, в эксклюзивном комментарии УНН объяснил бывший исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, эксперт по гибридным угрозам Андрей Шаповалов.

"Сергей Дука на протяжении многих лет войны был привлечён к организации и проведению специальных операций непосредственно на территории России, участвовал в мероприятиях, направленных против российских интересов. То есть речь идёт о представителе украинской военной контрразведки, деятельность которого была непосредственно связана с противодействием российской агрессии. Именно этот аспект российская пропаганда также может использовать для манипуляций. В частности, в попытках представить его деятельность в искажённом контексте, поставить под сомнение результаты украинских спецопераций или даже использовать нынешний скандал для дискредитации тех операций, в которых он был задействован", – объяснил Шаповалов.

Однако дискредитация отдельных высокопоставленных чиновников – лишь часть гораздо более широкой информационной стратегии Кремля. По словам Шаповалова, Россия стремится использовать подобные скандалы, чтобы подорвать доверие к украинскому государству не только внутри страны, но и среди его международных партнёров.

"Мы понимаем, что стратегическая цель России – поставить под сомнение контроль Украины над западной военной помощью и создать политические аргументы для ограничения поставок оружия нашими партнёрами", – подчеркнул Шаповалов.

Отдельную опасность эксперт видит в чрезмерном информационном сопровождении уголовных производств. Кадры обысков, записи разговоров и громкие обвинения могут создавать впечатление доказанной вины ещё до завершения судебного разбирательства. В то же время эти материалы становятся доступными и российским пропагандистам.

"Мы живём в правовом государстве, где сам факт задержания или обнародования определённых материалов ещё не означает доказательства вины человека. И когда мы видим публикацию ярких фотографий, видео, аудиозаписей и других материалов, безусловно, этим пользуются и наши враги", – отметил эксперт.

Шаповалов подчёркивает, что общество должно знать о работе правоохранителей, однако борьба с преступностью не должна превращаться в медийное шоу, в котором публичное осуждение опережает судебный приговор.

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Юлия Мельник

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