Дука из СИЗО анонсировал в ближайшее время новости о результатах подготовленной им спецоперации на территории врага

Иллюстрация со страницы Юрия Сухова

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал-майор Сергей Дука, который находится под стражей по подозрению по делу «Карфаген», анонсировал, что в ближайшее время мы увидим мощные результаты операции на территории врага, которую готовило возглавляемое им боевое подразделение, пишет УНН.

Информацию об этом на своей странице в Facebook обнародовал адвокат Дуки Юрий Сухов.

«Ну что ж, генерал-майор СБУ Сергей Дука анонсирует в ближайшее время хорошие новости по результатам деятельности непосредственно возглавляемого им боевого подразделения. Операция по нанесению мощного удара по врагу долго планировалась и готовилась еще во время его пребывания на должности. И вот наконец ожидаем финального подтверждения!», — написал Сухов, не добавив больше деталей.

Ранее Сухов обнародовал письмо Дуки из СИЗО.

«Меня можно изолировать от службы. Но нельзя заставить отречься от того, ради чего я служил Украине», — написал Дука.

В письме он также отметил, что еще за неделю до задержания руководил тайными операциями против врага. Вероятно, именно о результатах одной из этих спецопераций вскоре станет известно публично.

«26 лет своей жизни я посвятил службе Украине, последние пять — борьбе с российским агрессором. За это время были десятки операций, о которых я не имею права рассказывать. Были риски, потери, сложные решения и результаты, о которых украинцы, возможно, узнают только после войны. А возможно, не узнают никогда», — также написал Дука.

Генерал-майор также отметил, что спецслужбы по всему миру активно привлекают к выполнению поставленных задач людей из разных кругов.

«Речь не об оправдании преступлений, а о необходимой составляющей оперативной работы. Контакт с источником информации сам по себе не делает кого-либо участником преступной организации, а именно это мне вменяют», — подчеркнул он, добавив, что его молчание — не признание вины, а сохранение государственной тайны.

Дополнение

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела «Карфаген».

По данным правоохранителей, в рамках этой операции разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов. Генералу-майору Дуке вменяют участие в преступной организации с использованием служебного положения. В то же время, по словам его защитника, в деле нет конкретных доказательств того, что Дука сознательно вступил в преступную организацию и содействовал ее деятельности.

Высший антикоррупционный суд отправил генерала СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн.