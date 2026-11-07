Генерала СБУ Дуку взяли під варту із заставою 65 млн грн
Київ • УНН
ВАКС арештував генерала СБУ Сергія Дуку на 60 днів із альтернативою застави 65 млн грн. Його затримали у справі "Карфаген".
Вищий антикорупційний суд відправив генерала СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 млн грн. Про це йдеться у повідомленні суду, інформує УНН.
Деталі
"Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 65 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені процесуальні обов’язки.
Додамо, що обвинувачення вимагало для Дуки запобіжний захист у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн.
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Контекст
4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген".
За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.
Нагадаємо
За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова, який є одним із фігурантів справи "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.
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