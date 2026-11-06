За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"
Київ • УНН
За Володимира Ценова внесли повну заставу, визначену ВАКС. Посадовця підозрюють у корупційній схемі прикриття незаконного бізнесу.
За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова, який є одним із фігурантів справи "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Про це УНН 6 листопада в ексклюзивному коментарі повідомила голова пресслужби ВАКС України Катерина Хоменко.
Деталі
За Володимира Ценова внесли повну суму застави, визначену Вищим антикорупційним судом
Напередодні, 5 листопада, ВАКС обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 15 млн гривень. Під час судового засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на триманні Ценова під вартою з альтернативою застави у 20 млн гривень. Водночас сторона захисту просила застосувати домашній арешт або визначити заставу в розмірі близько 998 тисяч гривень.
Суд частково задовольнив клопотання прокуратури.
У разі звільнення під заставу на Ценова покладаються процесуальні обов'язки, зокрема прибувати за викликами правоохоронців і суду, не залишати визначену територію без дозволу, утримуватися від спілкування з окремими особами та носити електронний засіб контролю.
Доповнення
Володимир Ценов - один із фігурантів масштабної операції НАБУ та САП під назвою "Карфаген". За версією слідства, учасники злочинної організації забезпечували прикриття діяльності шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за допомогою корупційних зв'язків у правоохоронних органах.
Ценова підозрюють в участі у злочинній організації з використанням службового становища та одержанні неправомірної вигоди. У матеріалах розслідування посадовець, за даними журналістів, фігурує під псевдонімом "Прайс".
Раніше НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам імовірної злочинної організації, серед яких високопосадовці Національної поліції та Служби безпеки України.
Нагадаємо
Днем раніше ми писали про те, що Володимиру Ценову призначили 60 діб під вартою із заставою 15 млн гривень. Під час обшуків у нього знайшли 45 тисяч доларів.