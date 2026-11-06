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За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"

Киев • УНН

 • 3854 просмотра

За Владимира Ценова внесли полный залог, определённый ВАКС. Чиновника подозревают в коррупционной схеме прикрытия незаконного бизнеса.

За высокопоставленного чиновника Нацполиции Ценова внесли 15 млн гривен залога по делу "Карфаген"
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который является одним из фигурантов дела "Карфаген", внесли залог в размере 15 миллионов гривен. Об этом УНН 6 ноября в эксклюзивном комментарии сообщила глава пресс-службы ВАКС Украины Екатерина Хоменко.

Детали

За Владимира Ценова внесли полную сумму залога, определённую Высшим антикоррупционным судом

- подтвердила спикер судебного органа.

Накануне, 5 ноября, ВАКС избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 15 млн гривен. Во время судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на содержании Ценова под стражей с альтернативой залога в 20 млн гривен. В то же время сторона защиты просила применить домашний арест или определить залог в размере около 998 тысяч гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры.

В случае освобождения под залог на Ценова возлагаются процессуальные обязанности, в частности являться по вызовам правоохранителей и суда, не покидать определённую территорию без разрешения, воздерживаться от общения с отдельными лицами и носить электронное средство контроля.

Дополнение

Владимир Ценов - один из фигурантов масштабной операции НАБУ и САП под названием "Карфаген". По версии следствия, участники преступной организации обеспечивали прикрытие деятельности мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов с помощью коррупционных связей в правоохранительных органах.

Ценова подозревают в участии в преступной организации с использованием служебного положения и получении неправомерной выгоды. В материалах расследования должностное лицо, по данным журналистов, фигурирует под псевдонимом "Прайс".

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам предполагаемой преступной организации, среди которых высокопоставленные должностные лица Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Напомним

Днём ранее мы писали о том, что Владимиру Ценову назначили 60 суток содержания под стражей с залогом в 15 млн гривен. Во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов.

Александра Василенко

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