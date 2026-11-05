Володимира Ценова відправили під арешт із заставою у 15 млн гривень

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Вищий антикорупційний суд 5 листопада 2026 року обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову. Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду.

Деталі

Йдеться про тримання під вартою терміном у 60 діб із заставою у 15 мільйонів гривень. При цьому зауважимо, що захисник підозрюваного Андрій Школяр просив для нього домашній арешт та заставу у розмірі 998 тис 400 грн. Водночас сторона обвинувачення наполягала на арешті та заставі у 20 млн грн. На це адвокат зауважив, що така сума поставить його підзахисного Володимира Ценова "на межу виживання".

Що з'ясувалося у залі суду

Під час судового засідання, на якому Ценову обирали запобіжний захід, стало відомо, що під час обшуків у нього знайшли 45 тисяч доларів. Як пояснив державний обвинувач, організатори злочинної групи на прізвисько "Кримінал" та "Мексиканець" використовували його для прикриття діяльності колцентрів. Організатори передавали Ценову адреси, а він не направляв туди співробітників свого підрозділу.

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Усі розрахунки підозрювані здійснювали за допомогою криптогаманців, які існували всього по кілька днів. За попередніми даними, на них Ценов встиг отримати 220 тис доларів за свої "послуги". Прокурор уточнив, що гроші переказували не лише самому підозрюваному. Він мав оплатити ними аналогічні "послуги" третіх осіб із Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполіції.

Контекст

Напередодні, 4 листопада, стало відомо про затримання Володимира Ценова в межах масштабної антикорупційної операції "Карфаген". За інформацією ЗМІ, саме він фігурує на оприлюднених НАБУ записах під псевдонімом "Прайс". За версією слідства, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції забезпечував прикриття діяльності шахрайських колцентрів із боку правоохоронних органів.

5 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації, зокрема високопосадовцю Національної поліції. Йому інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 255 і частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Прокурор попросив для Ценова як запобіжний захід тримання під вартою. Причина - фінансові та технічні можливості підозрюваного переховуватися від слідства. Крім того, сторона обвинувачення непокоїлася, що Ценов може впливати на інших фігурантів справи та на органи слідства, щоб спотворювати інформацію у справі.