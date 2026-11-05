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Економіст (журнал)

ВАКС обирає запобіжний захід Ценову, який фігурує у справі "Карфаген"

Київ • УНН

 • 1324 перегляди

ВАКС розглядає запобіжний захід для першого заступника начальника ДСР Нацполіції Володимира Ценова. Прокуратура просить арешт або заставу 20 млн грн.

ВАКС обирає запобіжний захід Ценову, який фігурує у справі "Карфаген"
Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Вищий антикорупційний суд почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову у зв'язку з його фігуруванням у справі "Карфаген". Про це повідомляє журналіст УНН із зали суду.

Деталі

Прокурор попросив для Ценова як запобіжний захід тримання під вартою. Причина - фінансові та технічні можливості підозрюваного переховуватися від слідства. Крім того, сторона обвинувачення непокоїться, що Ценов може впливати на інших фігурантів справи та на органи слідства, щоб спотворювати інформацію у справі.

А, враховуючи той факт, що перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань вже відмовлявся на вимоги слідства надати паролі до своїх мобільних телефонів та раніше використовував криптогаманці для своєї неправомірної діяльності, державний обвинувачувач зробив висновок, що "плутати сліди" й конспіруватися Ценов зможе й надалі, якщо на час слідства залишити його на свободі.

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Зауважимо, що альтернатива для підозрюваного - застава у 20 мільйонів гривень.

Адвокат Ценова з цим не погодився і заявив, що сторона обвинувачення вимагає арешт лише на підставі підозри у тому, що його підзахисний здійснив тяжкий злочин. Але одна тяжкість діяння, за його словами, - не причина для арешту. Правозахисник також намагався переконати головуючого суддю у тому, що від слідства Ценов переховуватися не збирається, а ризик того, що чоловік використовуватиме свої повноваження  та впливатиме на слідство - мінімальний.

Він також закцентував на тому, що Ценова раніше не притягали до кримінальної відповідальності, не судили й, крім того, у нього на утриманні троє малолітніх дітей. А за місцем служби його характеризують позитивно.

Щодо ризику, що його підзахисний може спотворювати документи та інші речі, адвокат навів приклад зі смартфоном, про який раніше згадував прокурор. Юрист стверджував, що Ценов не відмовлявся показати смартфон детективу НАБУ. Він нібито просто не пам'ятав від нього пароль, тому розблокував  техніку за допомогою FaceID, після чого передав її співробітникам відомства.

З усього цього правозахисник зробив висновок, що усі ризики, які озвучив прокурор стосовно його підзахисного "існують лише в уяві сторони обвинувачення". Тому для Ценова він запросив запобіжним заходом домашній арешт.

Що цьому передувало

Напередодні, 4 листопада, стало відомо про затримання Володимира Ценова в межах масштабної антикорупційної операції "Карфаген". За інформацією ЗМІ, саме він фігурує на оприлюднених НАБУ записах під псевдонімом "Прайс". За версією слідства, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції забезпечував прикриття діяльності шахрайських колцентрів із боку правоохоронних органів.

5 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом учасникам злочинної організації, зокрема високопосадовцю Національної поліції. Йому інкримінують участь у злочинній організації та одержання неправомірної вигоди за частиною 3 статті 255 і частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

Контекст

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили щонайменше 12 осіб. Серед них були чинні високопосадовці СБУ, Офісу Генерального прокурора, Національної поліції та представники кримінального середовища.

За версією правоохоронців, учасники угруповання систематично надавали хабарі посадовцям за прикриття шахрайських колцентрів, незаконного обігу наркотиків, виготовлення контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти.

Крім того, слідство встановлює обставини організації нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

Наразі досудове розслідування триває.

Олександра Василенко

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