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ВАКС избирает меру пресечения Ценову, который фигурирует в деле «Карфаген»

Киев • УНН

 • 450 просмотра

ВАКС рассматривает меру пресечения для первого заместителя начальника ДСР Нацполиции Владимира Ценова. Прокуратура просит арест или залог в размере 20 млн грн.

ВАКС избирает меру пресечения Ценову, который фигурирует в деле «Карфаген»
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову в связи с его фигурированием в деле «Карфаген». Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

Прокурор попросил избрать для Ценова в качестве меры пресечения содержание под стражей. Причина — финансовые и технические возможности подозреваемого скрываться от следствия. Кроме того, сторону обвинения беспокоит, что Ценов может влиять на других фигурантов дела и органы следствия, чтобы искажать информацию по делу.

А учитывая тот факт, что первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований уже отказывался по требованию следствия предоставить пароли к своим мобильным телефонам и ранее использовал криптокошельки для своей неправомерной деятельности, государственный обвинитель сделал вывод, что «заметать следы» и конспирироваться Ценов сможет и впредь, если на время следствия оставить его на свободе.

Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Отметим, что альтернатива для подозреваемого — залог в 20 миллионов гривен.

Адвокат Ценова с этим не согласился и заявил, что сторона обвинения требует ареста лишь на основании подозрения в том, что его подзащитный совершил тяжкое преступление. Но одна лишь тяжесть деяния, по его словам, — не причина для ареста. Правозащитник также пытался убедить председательствующего судью в том, что скрываться от следствия Ценов не собирается, а риск того, что мужчина будет использовать свои полномочия  и влиять на следствие, — минимален.

Он также подчеркнул, что Ценова ранее не привлекали к уголовной ответственности, не судили и, кроме того, у него на иждивении трое малолетних детей. А по месту службы его характеризуют положительно.

Что касается риска того, что его подзащитный может искажать документы и другие вещи, адвокат привел пример со смартфоном, о котором ранее упоминал прокурор. Юрист утверждал, что Ценов не отказывался показать смартфон детективу НАБУ. Якобы он просто не помнил пароль от него, поэтому разблокировал  технику с помощью FaceID, после чего передал ее сотрудникам ведомства.

Из всего этого правозащитник сделал вывод, что все риски, озвученные прокурором в отношении его подзащитного, «существуют лишь в воображении стороны обвинения». Поэтому для Ценова он попросил избрать мерой пресечения домашний арест.

Что этому предшествовало

Накануне, 4 ноября, стало известно о задержании Владимира Ценова в рамках масштабной антикоррупционной операции «Карфаген». По информации СМИ, именно он фигурирует на обнародованных НАБУ записях под псевдонимом «Прайс». По версии следствия, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции обеспечивал прикрытие деятельности мошеннических колл-центров со стороны правоохранительных органов.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, в частности высокопоставленному должностному лицу Национальной полиции. Ему инкриминируют участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды по части 3 статьи 255 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Контекст

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, в которую, по данным следствия, входили как минимум 12 человек. Среди них были действующие высокопоставленные должностные лица СБУ, Офиса Генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.

По версии правоохранителей, участники группировки систематически давали взятки должностным лицам за прикрытие мошеннических колл-центров, незаконного оборота наркотиков, изготовления контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Кроме того, следствие устанавливает обстоятельства организации нападений, похищений людей и причинения телесных повреждений в интересах группировки.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Александра Василенко

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