Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривен

Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Высший антикоррупционный суд 5 ноября 2026 года избрал меру пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 суток с залогом в размере 15 миллионов гривен. При этом отметим, что защитник подозреваемого Андрей Школяр просил избрать для него домашний арест и залог в размере 998 тыс. 400 грн. В то же время сторона обвинения настаивала на аресте и залоге в размере 20 млн грн. На это адвокат заметил, что такая сумма поставит его подзащитного Владимира Ценова "на грань выживания".

Что выяснилось в зале суда

Во время судебного заседания, на котором Ценову избирали меру пресечения, стало известно, что во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов. Как объяснил государственный обвинитель, организаторы преступной группы по прозвищам "Криминал" и "Мексиканец" использовали его для прикрытия деятельности колл-центров. Организаторы передавали Ценову адреса, а он не направлял туда сотрудников своего подразделения.

Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Все расчеты подозреваемые осуществляли с помощью криптокошельков, которые существовали всего по несколько дней. По предварительным данным, на них Ценов успел получить 220 тыс. долларов за свои "услуги". Прокурор уточнил, что деньги переводили не только самому подозреваемому. Он должен был оплатить ими аналогичные "услуги" третьих лиц из Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции.

Контекст

Накануне, 4 ноября, стало известно о задержании Владимира Ценова в рамках масштабной антикоррупционной операции "Карфаген". По информации СМИ, именно он фигурирует на обнародованных НАБУ записях под псевдонимом "Прайс". По версии следствия, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции обеспечивал прикрытие деятельности мошеннических колл-центров со стороны правоохранительных органов.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, в том числе высокопоставленному сотруднику Национальной полиции. Ему вменяют участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды по части 3 статьи 255 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Прокурор попросил избрать для Ценова в качестве меры пресечения содержание под стражей. Причина - финансовые и технические возможности подозреваемого скрываться от следствия. Кроме того, сторону обвинения беспокоило, что Ценов может влиять на других фигурантов дела и органы следствия, чтобы искажать информацию по делу.