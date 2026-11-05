Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривен

$45.540.1351.250.19
ukenru
14:28 • 1674 просмотра
Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривенPhoto
13:47 • 12292 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям
11:54 • 25383 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров
11:33 • 24932 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 18824 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 16412 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 18281 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
5 ноября, 07:28 • 31499 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 42662 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 41268 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 42508 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto5 ноября, 06:51 • 28885 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 28443 просмотра
"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат5 ноября, 08:19 • 19793 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 13045 просмотра
публикации
Добровольное возвращение после СЗЧ: в Минобороны ответили, когда военнослужащих можно привлекать к боевым заданиям13:47 • 12243 просмотра
Бизнесу вернут 15% стоимости украинской техники: что можно приобрести и как получить компенсацию12:58 • 7170 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 07:10 • 42648 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании5 ноября, 06:20 • 42518 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 41249 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Илон Маск
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Мелания Трамп возмущена агрессивной миграционной политикой США из-за депортации знакомых14:39 • 6 просмотра
Адам Драйвер отверг возвращенние в "Звёздные войны"14:15 • 838 просмотра
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 13049 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo5 ноября, 07:02 • 28447 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto5 ноября, 06:51 • 28890 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
Техника
The Economist
Ту-95

Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривен

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Владимиру Ценову назначили 60 суток под стражей с залогом 15 млн грн. Во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов.

Владимира Ценова отправили под арест с залогом в 15 млн гривен
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

Высший антикоррупционный суд 5 ноября 2026 года избрал меру пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову. Об этом сообщает журналист УНН из зала суда.

Детали

Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 суток  с залогом в размере 15 миллионов гривен. При этом отметим, что защитник подозреваемого Андрей Школяр просил избрать для него домашний арест и залог в размере 998 тыс. 400 грн. В то же время  сторона обвинения настаивала на аресте и залоге в размере 20 млн грн. На это адвокат заметил, что такая сумма поставит его подзащитного Владимира Ценова "на грань выживания".

Что выяснилось в зале суда

Во время судебного заседания, на котором Ценову избирали меру пресечения, стало известно, что во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов. Как объяснил государственный обвинитель, организаторы преступной группы по прозвищам "Криминал"  и "Мексиканец" использовали его для прикрытия деятельности колл-центров. Организаторы передавали Ценову адреса, а он не направлял туда сотрудников своего подразделения.

  Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН  

Все расчеты подозреваемые осуществляли с помощью криптокошельков, которые существовали всего по несколько дней. По предварительным данным, на них Ценов успел получить 220 тыс. долларов за свои "услуги". Прокурор уточнил, что деньги переводили не только самому подозреваемому. Он должен был оплатить ими аналогичные "услуги" третьих лиц из Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции.

Контекст

Накануне, 4 ноября, стало известно о задержании Владимира Ценова в рамках масштабной антикоррупционной операции "Карфаген". По информации СМИ, именно он фигурирует на обнародованных НАБУ записях под псевдонимом "Прайс". По версии следствия, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции обеспечивал прикрытие деятельности мошеннических колл-центров со стороны правоохранительных органов.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, в том числе высокопоставленному сотруднику Национальной полиции. Ему вменяют участие в преступной организации и получение неправомерной выгоды по части 3 статьи 255 и части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Прокурор попросил избрать для Ценова в качестве меры пресечения содержание под стражей. Причина - финансовые и технические возможности подозреваемого скрываться от следствия. Кроме того, сторону обвинения беспокоило, что Ценов может влиять на других фигурантов дела и органы следствия, чтобы искажать информацию по делу.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
Обыск
Национальная полиция Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины