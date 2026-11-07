Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн
Киев • УНН
ВАКС арестовал генерала СБУ Сергея Дуку на 60 дней с альтернативой в виде залога 65 млн грн. Его задержали по делу «Карфаген».
Высший антикоррупционный суд отправил генерала СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Об этом говорится в сообщении суда, информирует УНН.
Детали
"Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 65 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.
Добавим, что обвинение требовало для Дуки избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.
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Контекст
4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген".
По данным правоохранителей, в рамках этой операции разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.
Напомним
За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который является одним из фигурантов дела "Карфаген", внесли залог в размере 15 миллионов гривен.
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