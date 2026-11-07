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Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн

Киев • УНН

 • 3940 просмотра

ВАКС арестовал генерала СБУ Сергея Дуку на 60 дней с альтернативой в виде залога 65 млн грн. Его задержали по делу «Карфаген».

Генерала СБУ Дуку взяли под стражу с залогом 65 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил генерала СБУ Сергея Дуку под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Об этом говорится в сообщении суда, информирует УНН.

Детали

"Следственный судья ВАКС применил меру пресечения в отношении бывшего первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 65 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

Добавим, что обвинение требовало для Дуки избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Генерал СБУ Дука заявил в суде, что у него нет 100 млн гривен на залог06.11.26, 17:49 • 4484 просмотра

Контекст

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген".

По данным правоохранителей, в рамках этой операции разоблачили преступную организацию, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Напомним

За первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который является одним из фигурантов дела "Карфаген", внесли залог в размере 15 миллионов гривен.

Генерал СБУ Дука крушил телефоны топором, пока НАБУ пыталось попасть в его жилище для обыска — прокурор САП06.11.26, 21:41 • 3816 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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