Генерал СБУ Дука крушил телефоны топором, пока НАБУ пыталось попасть в его жилище для обыска — прокурор САП

Прокурор САП Николай Карась рассказал о воспрепятствовании детективам НАБУ во время обыска в жилище генерала СБУ Сергея Дуки, который фигурирует в деле "Карфаген": в частности, охрана генерала не впускала детективов в жилище, пока он крушил свои телефоны топором, передает УНН.

Детали

В соцсетях НАБУ опубликовало фото, на котором видны разбитые телефоны, сопроводив его подписью: "Что это? Ваши версии?".

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Дуке прокурор САП Николай Карась рассказал, что, пока охрана оказывала сопротивление и угрожала детективам НАБУ лазерными указками, Дука пытался уничтожить свои телефоны.

"Это подтверждение того, почему 2,5 часа мы не могли войти в жилище для проведения обыска. Там лежал топор, и вот так всё хаотично было разбросано", — сказал Карась.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, участники которой, по версии следствия, обеспечивали незаконную деятельность мошеннических кол-центров и других криминальных бизнесов при содействии отдельных представителей правоохранительных органов.

По данным антикоррупционных органов, к деятельности группировки могли быть причастны высокопоставленные сотрудники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды.

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