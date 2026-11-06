Генерал СБУ Дука трощив телефони сокирою, поки НАБУ намагалося потрапити до його оселі для обшуку - прокурор САП

Прокурор САП Микола Карась розповів про перешкоджання детективам НАБУ під час обшуку в помешканні генерала СБУ Сергія Дуки, який фігурує у справі "Карфаген", зокрема охорона генерала не впускала детективів до помешкання, поки він трощив свої телефони сокирою, передає УНН.

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У соцмережах НАБУ оприлюднило фото, на якому видно розтрощені телефони, підписавши: "Що це? Ваші версії?".

Під час судового засідання по обранню запобіжного заходу Сергію Дуці, прокурор САП Микола Карась розповів, що поки охорона чинила опір і погрожувала детективам НАБУ лазерними вказівниками, Дука намагався знищити свої телефони.

"Це підтвердження того, чому 2,5 години ми не могли зайти в оселю на обшук. Там сокира лежала, і отак все хаотично лежало", - сказав Карась.

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4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, учасники якої, за версією слідства, забезпечували незаконну діяльність шахрайських колцентрів та інших кримінальних бізнесів за сприяння окремих представників правоохоронних органів.

За даними антикорупційних органів, до діяльності угруповання могли бути причетні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, а також представники кримінального середовища.

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