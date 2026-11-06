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Генерал СБУ Дука заявив у суді, що не має 100 млн гривень на заставу

Київ • УНН

 • 1088 перегляди

Сергій Дука заперечив можливість сплати застави та заявив, що не переховуватиметься від слідства. Йому обирають запобіжний захід у справі "Карфаген".

Генерал СБУ Дука заявив у суді, що не має 100 млн гривень на заставу
Фото: Transparency International Ukraine

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал Сергій Дука, якому обирають запобіжний захід у справі "Карфаген", заявив, що не має можливості внести заставу в розмірі 100 млн гривень. Про це повідомляє УНН з місця подій.

Деталі

Я її все одно не сплачу

- заявив генерал, коментуючи можливість внесення застави.

Генерал наголосив, що визначення застави у розмірі 100 млн гривень, яку він не може сплатити, фактично позбавить його можливості звільнитися з-під варти на час досудового розслідування. 

За словами Дуки, він не збирається переховуватися від правоохоронців або виїжджати за кордон. Крім того, підозрюваний висловив готовність давати показання у межах кримінального провадження.

Що цьому передувало

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась повідомив журналістам, що сторона обвинувачення звернулася до ВАКС із клопотанням про застосування до Дуки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 100 млн гривень.

Прокуратура обґрунтовує необхідність суворого запобіжного заходу, зокрема, поведінкою підозрюваного під час проведення обшуків.

За твердженням сторони обвинувачення, під час слідчих дій 4 листопада Дука перешкоджав детективам НАБУ та знищував електронні пристрої, які могли містити інформацію, важливу для розслідування. Зокрема, керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов повідомляв, що під час обшуку генерал нібито погрожував правоохоронцям пістолетом, а також знищив два мобільні телефони та жорсткий диск.

Крім того, за версією НАБУ, озброєні співробітники СБУ перешкоджали проведенню слідчих дій. Обставини цього інциденту перевіряються в межах окремого кримінального провадження.

Чому засідання суду у справі Дуки вже стало скандальним

Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Сергію Дуці 6 листопада розпочався без присутності журналістів у залі суду. Представники медіа повідомляли, що засідання перенесли до іншого приміщення, не попередивши про це журналістів, які очікували початку слухання в раніше визначеному залі.

У пресслужбі ВАКС обмеження пояснили великою кількістю представників медіа та необхідністю дотримання заходів безпеки.

Водночас прокурор САП Микола Карась заявив, що у приміщенні було достатньо місць для журналістів, а підстав для обмеження відкритості судового розгляду сторона обвинувачення не вбачала.

Згодом захист Дуки звернувся з клопотанням про проведення частини засідання в закритому режимі. Адвокати пояснили свою позицію тим, що під час розгляду можуть оголошуватися відомості, пов'язані з діяльністю СБУ та захистом державної таємниці. Суд погодився провести частину слухання без представників громадськості.

Крім того, стало відомо, що до ВАКС надійшов лист від Служби безпеки України щодо можливої терористичної загрози під час засідання.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, учасники якої, за версією слідства, забезпечували незаконну діяльність шахрайських колцентрів та інших кримінальних бізнесів за сприяння окремих представників правоохоронних органів.

За даними антикорупційних органів, до діяльності угруповання могли бути причетні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції, Офісу генерального прокурора, а також представники кримінального середовища.

Слідство вважає, що учасники організації забезпечували прикриття шахрайських колцентрів, незаконного обігу наркотиків, виробництва контрафактних сигарет та підробленої іноземної валюти. Крім того, правоохоронці розслідують можливу причетність фігурантів до організації нападів, викрадень людей та заподіяння тілесних ушкоджень.

За попередніми даними НАБУ, до складу злочинної організації входили щонайменше 12 осіб.

5 листопада НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом фігурантам справи, серед яких Сергій Дука. Колишньому високопосадовцю СБУ інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища за частиною третьою статті 255 Кримінального кодексу України.

У матеріалах розслідування генерал фігурує під псевдонімом "Акім". За версією слідства, він міг забезпечувати прикриття діяльності угруповання з боку спецслужби.

Іншим підозрюваним у справі вже почали обирати запобіжні заходи. Зокрема, першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову суд визначив тримання під вартою з альтернативою застави у 15 млн гривень. 6 листопада стало відомо, що необхідну суму за нього внесли.

Ще одному фігуранту, Віталію Рибалку, суд обрав тримання під вартою без права внесення застави.

Без журналістів і трансляції: як у ВАКС розпочався розгляд запобіжного заходу генералу Дуці06.11.26, 15:39 • 1820 переглядiв

Олександра Василенко

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