Генерал СБУ Дука заявил в суде, что у него нет 100 млн гривен на залог
Киев • УНН
Сергей Дука отрицал возможность внесения залога и заявил, что не будет скрываться от следствия. Ему избирают меру пресечения по делу "Карфаген".
Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал Сергей Дука, которому избирают меру пресечения по делу «Карфаген», заявил, что не имеет возможности внести залог в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН с места событий.
Детали
Я её всё равно не заплачу
Генерал подчеркнул, что определение залога в размере 100 млн гривен, который он не может уплатить, фактически лишит его возможности освободиться из-под стражи на время досудебного расследования.
По словам Дуки, он не собирается скрываться от правоохранителей или выезжать за границу. Кроме того, подозреваемый выразил готовность давать показания в рамках уголовного производства.
Что этому предшествовало
Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась сообщил журналистам, что сторона обвинения обратилась в ВАКС с ходатайством о применении к Дуке меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.
Прокуратура обосновывает необходимость строгой меры пресечения, в частности, поведением подозреваемого во время проведения обысков.
По утверждению стороны обвинения, во время следственных действий 4 ноября Дука препятствовал детективам НАБУ и уничтожал электронные устройства, которые могли содержать информацию, важную для расследования. В частности, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщал, что во время обыска генерал якобы угрожал правоохранителям пистолетом, а также уничтожил два мобильных телефона и жёсткий диск.
Кроме того, по версии НАБУ, вооружённые сотрудники СБУ препятствовали проведению следственных действий. Обстоятельства этого инцидента проверяются в рамках отдельного уголовного производства.
Почему заседание суда по делу Дуки уже стало скандальным
Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Сергею Дуке 6 ноября началось без присутствия журналистов в зале суда. Представители медиа сообщали, что заседание перенесли в другое помещение, не предупредив об этом журналистов, которые ожидали начала слушания в ранее определённом зале.
В пресс-службе ВАКС ограничение объяснили большим количеством представителей медиа и необходимостью соблюдения мер безопасности.
В то же время прокурор САП Николай Карась заявил, что в помещении было достаточно мест для журналистов, а оснований для ограничения открытости судебного разбирательства сторона обвинения не усматривала.
Впоследствии защита Дуки обратилась с ходатайством о проведении части заседания в закрытом режиме. Адвокаты объяснили свою позицию тем, что во время рассмотрения могут оглашаться сведения, связанные с деятельностью СБУ и защитой государственной тайны. Суд согласился провести часть слушания без представителей общественности.
Кроме того, стало известно, что в ВАКС поступило письмо от Службы безопасности Украины относительно возможной террористической угрозы во время заседания.
Что известно о деле «Карфаген»
4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, участники которой, по версии следствия, обеспечивали незаконную деятельность мошеннических колл-центров и других криминальных бизнесов при содействии отдельных представителей правоохранительных органов.
По данным антикоррупционных органов, к деятельности группировки могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды.
Следствие считает, что участники организации обеспечивали прикрытие мошеннических колл-центров, незаконного оборота наркотиков, производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, правоохранители расследуют возможную причастность фигурантов к организации нападений, похищений людей и причинению телесных повреждений.
По предварительным данным НАБУ, в состав преступной организации входили как минимум 12 человек.
5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти фигурантам дела, среди которых Сергей Дука. Бывшему высокопоставленному сотруднику СБУ вменяют участие в преступной организации с использованием служебного положения по части третьей статьи 255 Уголовного кодекса Украины.
В материалах расследования генерал фигурирует под псевдонимом «Аким». По версии следствия, он мог обеспечивать прикрытие деятельности группировки со стороны спецслужбы.
Другим подозреваемым по делу уже начали избирать меры пресечения. В частности, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову суд определил содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 15 млн гривен. 6 ноября стало известно, что необходимую сумму за него внесли.
Еще одному фигуранту, Виталию Рыбалко, суд избрал содержание под стражей без права внесения залога.
Без журналистов и трансляции: как в ВАКС началось рассмотрение меры пресечения генералу Дуце06.11.26, 15:39 • 1722 просмотра