Генерал СБУ Дука заявил в суде, что у него нет 100 млн гривен на залог

Фото: Transparency International Ukraine

Бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерал Сергей Дука, которому избирают меру пресечения по делу «Карфаген», заявил, что не имеет возможности внести залог в размере 100 млн гривен. Об этом сообщает УНН с места событий.

Детали

Я её всё равно не заплачу - заявил генерал, комментируя возможность внесения залога.

Генерал подчеркнул, что определение залога в размере 100 млн гривен, который он не может уплатить, фактически лишит его возможности освободиться из-под стражи на время досудебного расследования.

По словам Дуки, он не собирается скрываться от правоохранителей или выезжать за границу. Кроме того, подозреваемый выразил готовность давать показания в рамках уголовного производства.

Что этому предшествовало

Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась сообщил журналистам, что сторона обвинения обратилась в ВАКС с ходатайством о применении к Дуке меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.

Прокуратура обосновывает необходимость строгой меры пресечения, в частности, поведением подозреваемого во время проведения обысков.

По утверждению стороны обвинения, во время следственных действий 4 ноября Дука препятствовал детективам НАБУ и уничтожал электронные устройства, которые могли содержать информацию, важную для расследования. В частности, руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов сообщал, что во время обыска генерал якобы угрожал правоохранителям пистолетом, а также уничтожил два мобильных телефона и жёсткий диск.

Кроме того, по версии НАБУ, вооружённые сотрудники СБУ препятствовали проведению следственных действий. Обстоятельства этого инцидента проверяются в рамках отдельного уголовного производства.

Почему заседание суда по делу Дуки уже стало скандальным

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Сергею Дуке 6 ноября началось без присутствия журналистов в зале суда. Представители медиа сообщали, что заседание перенесли в другое помещение, не предупредив об этом журналистов, которые ожидали начала слушания в ранее определённом зале.

В пресс-службе ВАКС ограничение объяснили большим количеством представителей медиа и необходимостью соблюдения мер безопасности.

В то же время прокурор САП Николай Карась заявил, что в помещении было достаточно мест для журналистов, а оснований для ограничения открытости судебного разбирательства сторона обвинения не усматривала.

Впоследствии защита Дуки обратилась с ходатайством о проведении части заседания в закрытом режиме. Адвокаты объяснили свою позицию тем, что во время рассмотрения могут оглашаться сведения, связанные с деятельностью СБУ и защитой государственной тайны. Суд согласился провести часть слушания без представителей общественности.

Кроме того, стало известно, что в ВАКС поступило письмо от Службы безопасности Украины относительно возможной террористической угрозы во время заседания.

Что известно о деле «Карфаген»

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, участники которой, по версии следствия, обеспечивали незаконную деятельность мошеннических колл-центров и других криминальных бизнесов при содействии отдельных представителей правоохранительных органов.

По данным антикоррупционных органов, к деятельности группировки могли быть причастны высокопоставленные должностные лица Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды.

Следствие считает, что участники организации обеспечивали прикрытие мошеннических колл-центров, незаконного оборота наркотиков, производства контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Кроме того, правоохранители расследуют возможную причастность фигурантов к организации нападений, похищений людей и причинению телесных повреждений.

По предварительным данным НАБУ, в состав преступной организации входили как минимум 12 человек.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти фигурантам дела, среди которых Сергей Дука. Бывшему высокопоставленному сотруднику СБУ вменяют участие в преступной организации с использованием служебного положения по части третьей статьи 255 Уголовного кодекса Украины.

В материалах расследования генерал фигурирует под псевдонимом «Аким». По версии следствия, он мог обеспечивать прикрытие деятельности группировки со стороны спецслужбы.

Другим подозреваемым по делу уже начали избирать меры пресечения. В частности, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову суд определил содержание под стражей с альтернативой в виде залога в размере 15 млн гривен. 6 ноября стало известно, что необходимую сумму за него внесли.

Еще одному фигуранту, Виталию Рыбалко, суд избрал содержание под стражей без права внесения залога.

Без журналистов и трансляции: как в ВАКС началось рассмотрение меры пресечения генералу Дуце