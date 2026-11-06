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Без журналистов и трансляции: как в ВАКС началось рассмотрение меры пресечения генералу Дуце

Киев • УНН

 • 694 просмотра

ВАКС начал избрание меры пресечения генералу СБУ Сергею Дуце, не уведомив СМИ о смене зала. Закрытое рассмотрение не объявляли.

Без журналистов и трансляции: как в ВАКС началось рассмотрение меры пресечения генералу Дуце
Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

В Высшем антикоррупционном суде 6 ноября началось заседание по избранию меры пресечения первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генералу Сергею Дуке. Рассмотрение начали без представителей СМИ, которых не уведомили о переносе заседания в другой зал. При этом вопрос о проведении закрытого судебного разбирательства не поднимался. Об этом сообщает журналист УНН с места событий.

Детали

Журналисты около часа находились в зале №2, в то время как рассмотрение ходатайства уже началось в другом помещении. Кроме того, на момент начала заседания его трансляция была недоступна.

Отсутствие журналистов объясняли большим количеством представителей СМИ, недостаточным количеством мест в зале и необходимостью соблюдения мер безопасности во время конвоирования. В то же время во время обсуждения ситуации с недопуском журналистов в зал суда выяснилось, что вопрос о проведении заседания в закрытом режиме вообще не рассматривался.

Там достаточно места, 9-й зал, там больше места, чем во втором зале. Поэтому я не вижу никаких препятствий. Вопрос об открытом или закрытом судебном заседании в принципе не ставился

- отметил один из участников разговора с журналистами.

На вопрос представителей СМИ о том, кто именно принял решение не допускать их на заседание, собеседник ответил, что ему это неизвестно.

Мне неизвестно об этом решении. Для меня это очень странно, потому что вопрос об открытости или закрытом судебном разбирательстве не исследовался

- отметил он.

Также во время разговора прозвучало обещание поднять вопрос о присутствии представителей СМИ на судебном заседании.

В свою очередь журналисты сообщили, что в течение часа ожидали начала заседания в другом зале. По их словам, представитель судебной охраны также предоставил им противоречивую информацию о месте проведения рассмотрения.

Фото: Андрей Ходьков, журналист УНН

В частности, мужчина в форме сообщил, что заседание якобы проходит по другому адресу, хотя ранее прокурор указал журналистам место проведения рассмотрения.

По информации УНН, меру пресечения генералу СБУ избирает следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

Контекст

4 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку в рамках расследования дела "Карфаген". По данным правоохранителей, в рамках этой операции была разоблачена преступная организация, участники которой, по версии следствия, систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за обеспечение беспрепятственной работы мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову в связи с его фигурированием в деле "Карфаген".

Александра Василенко

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