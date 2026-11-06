Без журналістів і трансляції: як у ВАКС розпочався розгляд запобіжного заходу генералу Дуці

$45.440.0951.040.21
ukenru
14:57 • 2048 перегляди
На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег
14:21 • 6502 перегляди
СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурорVideo
13:15 • 11895 перегляди
Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша
11:56 • 14413 перегляди
За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"
11:28 • 12617 перегляди
Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх - НБУ дав прогноз
10:58 • 11658 перегляди
У працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи - КМДА
09:24 • 17939 перегляди
Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світлаPhoto
6 листопада, 07:24 • 24028 перегляди
Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 36679 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 37826 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Трамп зустрівся з посланцем путіна в Білому домі, але не з українськими представниками - AP6 листопада, 06:17 • 7008 перегляди
Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет6 листопада, 06:54 • 28023 перегляди
Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годинPhoto6 листопада, 07:40 • 23627 перегляди
Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом6 листопада, 08:17 • 21678 перегляди
Кількість загиблих через авіаудар рф по Комишувасі зросла до 53PhotoVideo6 листопада, 09:00 • 13614 перегляди
Публікації
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 36686 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 37833 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
Ексклюзив
6 листопада, 06:03 • 37687 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна5 листопада, 19:18 • 51525 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви5 листопада, 17:09 • 43225 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Барт Де Вевер
Льюїс Гамільтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Батька Меган Маркл затримали у США - ЗМІ15:01 • 314 перегляди
ЄС висунув серйозні звинувачення на адресу TikTok - компанії загрожує великий штраф14:12 • 1914 перегляди
Пристрасті в F1: чому наростає протистояння між гонщиками команди Ferrari13:53 • 2232 перегляди
У Німеччині сире свиняче м’ясо стало головним джерелом масових харчових отруєнь13:27 • 5298 перегляди
Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом6 листопада, 08:17 • 21746 перегляди
Актуальне
Опалення
The Guardian
TikTok
Соціальна мережа
Bild

Без журналістів і трансляції: як у ВАКС розпочався розгляд запобіжного заходу генералу Дуці

Київ • УНН

 • 1260 перегляди

ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу генералу СБУ Сергію Дуці без повідомлення медіа про зміну зали. Закритий розгляд не оголошували.

Без журналістів і трансляції: як у ВАКС розпочався розгляд запобіжного заходу генералу Дуці
Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

У Вищому антикорупційному суді 6 листопада розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генералу Сергію Дуці. Розгляд розпочали без представників медіа, яких не повідомили про перенесення засідання до іншої зали. При цьому питання про проведення закритого судового розгляду не порушували. Про це повідомляє журналіст УНН з місця подій.

Деталі

Журналісти близько години перебували в залі №2, тоді як розгляд клопотання вже розпочався в іншому приміщенні. Крім того, на момент початку засідання його трансляція була недоступною.

Відсутність журналістів пояснювали великою кількістю представників медіа, недостатньою кількістю місць у залі та необхідністю дотримання заходів безпеки під час конвоювання. Водночас під час обговорення ситуації з недопуском журналістів до судової зали з'ясувалося, що питання про проведення засідання в закритому режимі взагалі не розглядали.

Там достатньо місця, 9-та зала, там більше місця, ніж у другій залі. Тому я не бачу ніяких перешкод. Питання з приводу відкритого чи закритого судового засідання не ставилося в принципі

- зазначив один з учасників розмови з журналістами.

На запитання представників ЗМІ про те, хто саме ухвалив рішення щодо їхнього недопуску до засідання, співрозмовник відповів, що йому про це невідомо.

Мені не відомо з приводу цього рішення. Для мене це дуже дивно, тому що питання з приводу відкритості чи закритого судового розгляду не досліджувалося

- зазначив він.

Також під час розмови прозвучала обіцянка порушити питання присутності представників медіа на судовому засіданні.

Своєю чергою журналісти повідомили, що впродовж години очікували на початок засідання в іншій залі. За їхніми словами, представник судової охорони також надав їм суперечливу інформацію щодо місця проведення розгляду.

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Зокрема, чоловік у формі повідомив, що засідання нібито відбувається за іншою адресою, хоча раніше прокурор вказав журналістам місце проведення розгляду.

За інформацією УНН, запобіжний захід генералу СБУ обирає слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

Контекст

4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген". За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову у зв'язку з його фігуруванням у справі "Карфаген".

Олександра Василенко

СуспільствоКиївКриміналМультимедіа
Національна поліція України
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України