Без журналістів і трансляції: як у ВАКС розпочався розгляд запобіжного заходу генералу Дуці

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

У Вищому антикорупційному суді 6 листопада розпочалося засідання з обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генералу Сергію Дуці. Розгляд розпочали без представників медіа, яких не повідомили про перенесення засідання до іншої зали. При цьому питання про проведення закритого судового розгляду не порушували. Про це повідомляє журналіст УНН з місця подій.

Деталі

Журналісти близько години перебували в залі №2, тоді як розгляд клопотання вже розпочався в іншому приміщенні. Крім того, на момент початку засідання його трансляція була недоступною.

Відсутність журналістів пояснювали великою кількістю представників медіа, недостатньою кількістю місць у залі та необхідністю дотримання заходів безпеки під час конвоювання. Водночас під час обговорення ситуації з недопуском журналістів до судової зали з'ясувалося, що питання про проведення засідання в закритому режимі взагалі не розглядали.

Там достатньо місця, 9-та зала, там більше місця, ніж у другій залі. Тому я не бачу ніяких перешкод. Питання з приводу відкритого чи закритого судового засідання не ставилося в принципі - зазначив один з учасників розмови з журналістами.

На запитання представників ЗМІ про те, хто саме ухвалив рішення щодо їхнього недопуску до засідання, співрозмовник відповів, що йому про це невідомо.

Мені не відомо з приводу цього рішення. Для мене це дуже дивно, тому що питання з приводу відкритості чи закритого судового розгляду не досліджувалося - зазначив він.

Також під час розмови прозвучала обіцянка порушити питання присутності представників медіа на судовому засіданні.

Своєю чергою журналісти повідомили, що впродовж години очікували на початок засідання в іншій залі. За їхніми словами, представник судової охорони також надав їм суперечливу інформацію щодо місця проведення розгляду.

Фото: Андрій Ходьков, журналіст УНН

Зокрема, чоловік у формі повідомив, що засідання нібито відбувається за іншою адресою, хоча раніше прокурор вказав журналістам місце проведення розгляду.

За інформацією УНН, запобіжний захід генералу СБУ обирає слідчий суддя ВАКС Володимир Воронько.

Контекст

4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген". За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову у зв'язку з його фігуруванням у справі "Карфаген".