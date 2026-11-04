НАБУ затримало генерала СБУ - про кого йдеться

Національне антикорупційне бюро затримало генерала Служби безпеки України. Це УНН підтвердило джерело.

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Як повідомив співрозмовник УНН, ідеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

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4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".

За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".