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НАБУ затримало генерала СБУ - про кого йдеться

Київ • УНН

 • 132 перегляди

НАБУ затримало генерала СБУ. За даними джерела, ідеться про першого заступника начальника департаменту СБУ.

НАБУ затримало генерала СБУ - про кого йдеться

Національне антикорупційне бюро затримало генерала Служби безпеки України. Це УНН підтвердило джерело.

Деталі

Як повідомив співрозмовник УНН, ідеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.

Доповнення

4 листопада у НАБУ і САП повідомили, що "викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей".

За даними слідства, "незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".

Павло Башинський

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