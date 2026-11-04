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НАБУ задержало генерала СБУ - о ком идет речь

Киев • УНН

 • 598 просмотра

НАБУ задержало генерала СБУ. По данным источника, речь идет о первом заместителе начальника департамента СБУ.

НАБУ задержало генерала СБУ - о ком идет речь

Национальное антикоррупционное бюро задержало генерала Службы безопасности Украины. Это УНН подтвердил источник.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, речь идет о первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерале Сергее Дуке.

Дополнение

4 ноября в НАБУ и САП сообщили, что "раскрыли преступную организацию, участники которой обеспечивали функционирование мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей".

По данным следствия, "незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных должностных лиц СБУ, Национальной полиции и ОГП, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду".

Павел Башинский

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