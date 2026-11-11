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Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Генерал-майор Сергій Дука заявив, що найближчим часом стануть відомі результати спецоперації на території ворога. Цю операцію готував очолюваний ним підрозділ.

Дука з СІЗО анонсував найближчим часом новини про результати підготовленої ним спецоперації на території ворога
Ілюстрація зі сторінки Юрія Сухова

Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука, який перебуває під вартою за підозрою у справі "Карфаген", анонсував, що найближчим часом ми побачимо потужні результати операції на території ворога, яку готував очолюваний ним бойовий підрозділ, пише УНН

Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook оприлюднив адвокат Дуки Юрій Сухов. 

"Ну що ж,  генерал-майор СБУ Сергій Дука анонсує найближчим часом гарні новини по результатах діяльності безпосередньо очолюваного ним бойового підрозділу. Операція по нанесенню потужного удару по ворогу довго планувалася і готувалася, ще за його перебування на посаді. І ось нарешті очікуємо фінального підтвердження!", - написав Сухов, не додавши більше деталей. 

Раніше Сухов оприлюднив лист Дуки з СІЗО. 

"Мене можна ізолювати від служби. Але не можна змусити зректися того, заради чого я служив Україні", - написав Дука. 

У листі він також зазначив, що ще за тиждень до затримання керував таємними операціями проти ворога. Ймовірно, що саме про результати однієї з цих спецоперацій скоро стане відомо публічно. 

"26 років свого життя я присвятив службі Україні, останні п’ять -  боротьбі з російським агресором. За цей час були десятки операцій, про які я не маю права розповідати. Були ризики, втрати, складні рішення та результати, про які українці, можливо, дізнаються лише після війни. А можливо, не дізнаються ніколи", - також написав Дука. 

 Генерал-майор також зауважив, що спецслужби по всьому світі активно залучають до реалізації поставлених завдань людей з різних середовищ. 

"Мова не про виправдання злочинів, а про необхідну складову оперативної роботи. Контакт із джерелом інформації сам по собі не робить нікого учасником злочинної організації, а саме це мені закидають", - наголосив він, додавши, що його мовчання – не визнання вини, а збереження державної таємниці. 

Доповнення

4 листопада детективи Національного антикорупційного бюро затримали генерала СБУ Сергія Дуку в межах розслідування справи "Карфаген".

За даними правоохоронців, у межах цієї операції викрили злочинну організацію, учасники якої, за версією слідства, систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів за забезпечення безперешкодної роботи шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. Генерал-майору Дуці інкримінують участь у злочинній організації з використанням службового становища. Водночас, за словами його захисника, у справі немає конкретних доказів того, що Дука свідомо вступив до злочинної організації і сприяв її діяльності. 

Вищий антикорупційний суд відправив генерала СБУ Сергія Дуку під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави розміром 65 млн грн.  

Євген Царенко

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